Son las más taquilleras DE LA HISTORIA

Sin duda, realizar películas es un arma de doble filo. Es complicado predecir si cada proyecto hecho obtendrá ganancias o será un rotundo fracaso. En cada estreno la moneda está en el aire.

A lo largo de la historia, varias películas han cantado victoria, pues han recaudado muchos, muchos millones de dólares, logrando un lugar en el top ten de los filmes más taquilleros de la historia del llamado Séptimo Arte.

Con una taquilla internacional de más de dos mil 923 millones de dólares estadounidenses, Avatar (2009), del director James Cameron, es la reina, hasta ahora, de la lista.

La historia de "Jake Sully", un marine veterano de guerra que es trasladado hasta Pandora, en donde conoce a la raza azul na'vi con el fin de participar en el programa Avatar, cautivó a millones de personas en el mundo.

Todos querían saber qué iba a pasar con los "Vengadores" de Marvel, es por eso que la cinta de 2019, arrasó en la taquilla internacional hasta obtener dos mil 797 millones de dólares y con ello quedarse en el segundo lugar del top.

Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, el largometraje batió récords. Los fans y hasta los no fans de Marvel vieron el desenlace de "Thanos" y la triste partida de Avengers como "Iron-Man" o "Black Widow".

Los cinéfilos se quedaron con ganas de ver más de Avatar, tan es así que cuando salió la secuela denominada Avatar: The Way of Water, en 2022, James Cameron volvió a incrementar su fortuna. El resultado final tras su paso en cines: dos mil 320 millones de dólares. La tercera en el chart.

En la trama, a más de una década después de los acontecimientos de Avatar, "Jake Sully", "Neytiri" y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los hombres del cielo. Entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia Sully.

Definitivamente, las cuentas bancarias de James Cameron cuentan con bastantes ceros, y es que su película, Titanic (1997) de igual manera, es una de las más taquilleras de todas las décadas. Ocupa la casilla cuatro con dos mil 264 millones de dólares.

La historia de amor de "Kate" (Kate Winslet) y "Jack" (Leonardo DiCaprio) que ocurre en el inmenso barco que terminó en tragedia, cautivó al público y lo sigue haciendo, pues cada que pasan la cinta en TV abierta registra altos puntos de rating.

Corría diciembre de 2015 cuando los cines lucían repletos y cómo no si había llegado el largometraje Star Wars: Episodio VII-El despertar de la Fuerza, que reúne a los grandes personajes de la saga con rostros nuevos.

La nostalgia y la fuerza galáctica fueron los elementos necesarios para que esta producción dirigida por J. J. Abrams arrasara en las salas, quedando en el quinto sitio del top, tras juntar 2 mil 071 mdd.

En la lista también se encuentra Avengers: Infinity War, la primera parte de la saga final de Los Vengadores de Marvel presentada en 2018 bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo. Un total de dos mil 052 millones de dólares se embolsó.

Sin duda, México fue parte importante de esta suma, pues la película duró bastantes semanas en la cartelera. En los cines de La Laguna se hacían constantes filas para poderla ver y no se diga cuando recién se estrenó.

La oportunidad de ver a tres arácnidos en una misma película fue demasiado atractiva para la audiencia. Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield volvieron a usar el traje del "Hombre Araña" para Spider-Man: No Way Home del cineasta Jon Watts, en el cual los tres se reúnen por alteraciones del Multiverso.

Con todo y que todavía había algunas restricciones por la pandemia de COVID-19, la cinta fue todo un "boom" en la taquilla al embolsarse la cantidad de 1 mil 921 millones de dólares, volviéndose en la película número siete del top ten.

El verano de 2015 trajo consigo grandes estrenos de ese cine, uno de los más relevantes de ese año y de esa estación fue Jurassic World. Ocupa la casilla ocho de las 10 cintas más taquilleras de toda la historia.

La versión "live action" de El Rey León sembró bastante expectativa previo a su estreno, tan es así que cuando entró a los complejos cinematográficos causó furor aquí y en todos lados.

La historia de "Simba", dirigida por Jon Favreau, aborrotó las salas y al final consiguió ser la número nueve de las 10 más taquilleras, juntando un mil 663 millones de dólares.

Los fans querían ver a los "Vengadores" unidos, deseo que se cristalizó en 2012 con la película The Avengers de Joss Whedon. Con un mil 520 millones de dólares recabados se volvió la 10 de 10 del top.

Hay más

Estos filmes también han sido muy taquilleros:

*Rápidos y Furiosos 7

*Top Gun: Maverick

*Frozen 2

*Barbie

*Vengadores: Age of Ultrón