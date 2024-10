Somos conscientes de la situación: Fagúndez

l último lugar en la tabla de posiciones del Apertura 2024 de la Liga MX, tiene molestos y avergonzados a los jugadores de Santos Laguna, quienes buscan salir del fondo en base a trabajo y resultados, no con declaraciones, previo a encarar al bicampeón América la próxima semana, luego del receso de la Fecha FIFA de octubre.

Y es que ayer, el volante ofensivo de los Guerreros, el uruguayo Franco Fagúndez, se mostró duro en su autocrítica, después del entrenamiento de los verdiblancos en las canchas del Territorio Santos Modelo (TSM).

"Nos toca estar en la mierda, por así decirlo, pero somos conscientes de la situación que estamos y los primeros en querer salir de esto", dijo el charrúa en conferencia de prensa, quien agregó que lo que digan los demás o dejen de decir, no le interesa, ya que lo único que importa, es cómo están como grupo nosotros y abandonar de la situación apremiante.

Confesó que el grupo, todavía no charlan largo y tendido con el estratega Nacho Ambriz, luego de la derrota ante los Bravos de Juárez, que los dejó en sótano de la tabla, pero ya lo hicieron con la directiva: "Hasta el momento no hemos hablado aún con el técnico, pero sí con Dante (Elizalde), Braulio (Rodríguez) y la gente de Grupo Orlegi, nos hicieron saber en la situación que estamos".

Y además, el sudamericano que llegó en el Clausura 2024 a la Comarca, enfatizó "Me da vergüenza estar allí (fondo de la tabla), creo que mis compañeros sienten lo mismo, pero hay que tener la rebeldía y autocrítica suficiente para hacer el doble de esfuerzo y tratar de salir de esa situación, que la gente sepa que daremos todo lo posible en el último mes de competencia, de cambiar la cara y poder conseguir el objetivo de entrar al Play-In, pero esto irá día a día, partido a partido".

Fagúndez, recordó cuando arribó al equipo, hace menos de un año: "Respondo por mí, llegué en un momento que estaba la cosa un poco jodida, pero Carlos (Acevedo) me agarró y la gente del club, me explicó lo que era esto, que no era normal que esté así, que el estadio siempre estaba lleno, un Santos acostumbrado a pelear campeonatos".

Dejó en claro, que se encuentran en una situación en la que el club no debe estar, por lo que es entendible que los aficionados al club, no asistan como antes al estadio y además los critiquen, como pasa recientemente.

"Debemos aceptar eso, que la gente está en todo su derecho y que se enoje. Precisamos el apoyo de ellos, pero no estamos dando algo para estar a la altura del club. En el futbol, momentos así hay muchos, pero lo importante es estar unidos, tanto cuerpo técnico como jugadores, así que vamos resultado tras resultado, traer la gente de vuelta, sabemos que si nos va bien, van a estar, nos duele esto, pero están en su derecho", expresó.

Franco reconoció, que no existe club que no cuente con la infraestructura que tienen, ya que hay de todo, con mucha gente a su disposición, por lo que la responsabilidad es de ellos "pero hablo por mí, capaz que un compañero piensa diferente".

Y habló de su desempeño individual: "He mejorado mi rendimiento, pero sé que puedo dar mucho más, no he estado a la altura de lo que es el club, el cual exige, que en poco años tiene mucha historia, la situación no es la adecuada ni la que se merece".

Destacó que Nacho Ambriz es una persona muy frontal, pero también los jugadores lo hacen y cuando no están de acuerdo en algo, se lo hacen saber, por lo que en la actualidad buscan alguna respuesta.

AVERGONZADOS

La cabeza de los Guerreros sigue estando al cien por ciento y pensando ya en el partido ante las Águilas del América, que si bien saben que no llega bien, no deja de ser el bicampeón del futbol mexicano y de los mejores equipos en el país, por lo que ya están preparándose.

"Esto no está terminado, quedan 18 puntos y saldremos a matarnos por esos, tratar de sumar lo máximo posible, son 9 (unidades) en casa que sabemos que debemos ganarlo sí ó sí, a pesar de lo difícil que sean. No nos vamos a dar por muertos".

El sudamericano, sabe que los aficionados santistas no han dejado de estar a su lado, pero deben cambiar las críticas por elogios, ya que al jugador le viene bien en todos los aspectos, por lo que redoblarán esfuerzos, además de mantenerse callados.

Acerca del momento que viven, comentó: "Depende de cómo se lo tome cada uno, yo trato de no darle 'bola' a las críticas, pero también cuando te elogian, saber que no eres el mejor. Creo en el trabajo de cada uno, cómo se siente uno mismo, estamos expuesto a eso, a críticas y elogios, no por eso vas a ser el mejor ni el peor".

Cabe recordar que la actividad de la Liga MX está suspendida, debido a la Fecha FIFA de octubre, en la que los albiverdes ya comenzaron a preparar la estrategia, para visitar la próxima semana, el sábado 19 en la capital del país, al bicampeón América.