'Solución de AHMSA está en negociación', asegura el alcalde Mario Alberto Dávila

La solución de Altos Hornos de México se podría dar en la negociación entre acreedores y corporativo, expuso el alcalde Mario Alberto Dávila Delgado. El mandatario de Monclova consideró que la propuesta “se ve muy distanciado el porcentaje y el tiempo”.

Sin embargo, dijo que será decisión de los acreedores aceptar o negociar el planteamiento que Minera del Norte S.A. (Minosa), les hace a través de AHMSA.

El brazo minero de la siderúrgica monclovense inició el proceso de concurso mercantil meses antes que Altos Hornos de México. La metalúrgica está en segundo período de conciliación con los acreedores y Minosa llegó a la etapa de negociación.

Mario Dávila Delgado explicó que es un proceso que se da entre particulares y las autoridades municipales no tienen participación en eso.

Dijo que no hace pronósticos a futuro de lo que pudiera pasar si no hay acuerdo entre las partes y se llega a una posible liquidación de la empresa. “Yo veo y hablo del presente y lo único que puedo decir es si no aceptan el acuerdo deben buscar otras opciones para llegar a una solución” dijo.

Generación de empleos

Indicó que la presidencia municipal promueve Monclova como un destino de inversión y espera que los industriales interesados concreten en esta ciudad sus proyectos.

Reveló que a inicios de semana un grupo de empresarios norteamericanos visitó la ciudad con intención de buscar un lugar dónde instalar una industria. Precisó que es del ramo metal-mecánica.

Señaló que el ayuntamiento ofrece todas las facilidades y apoyos a su alcance para lograr que se consoliden los proyectos de nuevas empresas que generen más empleos.

Afirmó que en últimas fechas han atendido 10 delegaciones de inversionistas extranjeros que quieren levantar naves industrias y fabricar sus productos en México y ven en Monclova una opción.

Expuso que la atracción de más fuentes trabajo es como el gobierno municipal trabaja para combatir el desempleo y fortalecer la economía local.