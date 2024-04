SNTSA y Salud Durango toman acuerdos por denuncias de empresas 'usureras'

La Secretaría de Salud de Durango se pronunció acerca de la problemática que denunciaron trabajadores de la salud en torno a créditos económicos que solicitaron con distintas instituciones financieras privadas y de los cuales se desprendieron distintas irregularidades, referentes al adeudo y retenciones que la dependencia estatal realiza.

El personal afectado comentó que les hacen descuentos vía nómina para pagar préstamos a “empresas usureras”; les cobran intereses exagerados y sus deudas se vuelven impagables.

A fin de buscar una solución, el secretario de salud del estado, Moisés Nájera Torres, se reunió con representantes de las secciones 80, 88 y 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y se hizo una minuta de acuerdos.

Entre ellos, se determinó elaborar una carta de solicitud firmada de manera individual por cada trabajador, a través de la cual solicitara la suspensión de las retenciones a favor de las financieras, estando disponible en cada sección sindical a partir de este miércoles 10 de abril, una vez firmada, se hará llegar al organismo de la Secretaría de Salud, por conducto de su representación sindical.

Para los trabajadores que hagan llegar su solicitud hasta el día 24 de abril del año en curso, se realizará la suspensión de la retención en la quincena número ocho y para el caso de que la suspensión de la retención no se lleve a cabo, se realizará una nómina extraordinaria, para realizar el reembolso correspondiente. Además, la suspensión de la retención, se hará por el término de 90 días, a partir del primero de mayo, hasta en tanto el trabajador demuestre el acuerdo al que llegó con las financieras.

“Los compañeros se manifestaron con los préstamos que traen ellos con algunas empresas financieras privadas. Se reunió el equipo salud con la representación sindical de ellos y va a tener que hacerse a lo individual, va a ser a través del sindicato, el sindicato les va a expedir esos formatos, ellos llenarán la solicitud y el sindicato es el que nos va a hacer el favor de traernos estas solicitudes para que el beneficiario o el usuario de ese préstamo se acerque con cada una de las financieras y de esta manera ellos puedan ir arreglando ese problema”, dijo Moisés Nájera Torres.

Agregó que quizá no sea correcto hablar del pasado, pero que (en el sexenio pasado), no se revisaron “muy bien” las instituciones financieras y hoy están creando un conflicto. “Desgraciadamente, algunos de ellos vendieron sus carteras de crédito y al venderlas ajustan sus tabuladores con los trabajadores. Algunos de los compañeros se quejaban de que se hacía la retención y luego no les aparecía en la empresa, la situación aquí es que tenemos una brecha con las empresas efectivamente porque hacen cambios jurídicos de alguna manera que nos afectan a todos, eso hace que se entorpezca y que no haya transparencia con los trabajadores con respecto al avance de su pago”, apuntó.