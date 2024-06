'Situación incómoda' motiva la renuncia de Martha Cristiana en Miss Universo México

A poco más de un mes de haber iniciado su gestión como directora de Miss Universo México, la actriz Martha Cristiana sorprendió al anunciar, la tarde de este lunes, su separación definitiva e irrevocable al cargo.

A través de una conferencia de prensa, la actriz y modelo aseguró que no podía continuar al frente de la institución por varias anomalías, entre las que destacan una falsa inclusión y transfobia, ya que, denunció, no están dispuestos aceptar la participación de mujeres trans en el certamen.

"Las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda, en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada. Cero’", dijo en declaraciones retomadas por el canal de Berenice Ortiz.

Aunque deslindó a Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia internacional, de esta situación; Martha sí señaló como responsables al equipo que, hasta el día de hoy, trabajó con ella, de ponerle toda clase de trabas para abrir el concurso a mujeres sin importar su edad, estado civil y si son parte de la comunidad LGBT+

"Lo que se maneja en las juntas es: ‘¡Nombre! ¿40 (años de edad)? ¡Viejísima! Olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’; palabras textuales, y yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida he alzado la voz; y más si se trata de las causas que están cerca de mi corazón", agregó.

Siendo fiel a sus principios y creencias, la exreina de belleza dejó claro que no puede seguir perteneciendo a una organización que, a estas alturas del partido, discrimina y se niega a sumarse a la inclusión de género: "Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por eso motivo el día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes", aseguró.

Asimismo, se dijo sumamente decepcionada de lo ocurrido, sobre todo porque, afirmó, jamás escondió sus intenciones de crear una industria en la que la comunidad también tuviera representación:

"Al final del día, somos seres humanos todos y tenemos el mismo derecho; esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza. Porque si la belleza no es inclusiva, no es revolucionaria. La belleza es revolucionaria cuando abraza la diversidad y ese lema fue mi bandera para entrar en la organización", finalizó.

En lo que va del año, Martha es la segunda directora que queda fuera de la dirección de Miss Universo México. La primera fue Cynthia de la Vega, quien, según un comunicado que publicó en sus redes sociales, tomó la decisión de separarse del cargo por "cambios" que se contraponían a sus valores.

Cabe destacar que, hasta el momento, la institución no se ha expresado al respecto.