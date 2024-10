Sistema regulatorio tributario en México es obsoleto y ya caducó, advierte sector comercio tras falla en el SAT

Luego de la falla que se presentó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que desactivó las firmas electrónicas de contribuyentes en todo el país, se demostró que el sistema que existe en México es obsoleto y ya caducó, advirtió Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón.

"El sistema regulatorio, tributario, que existe en México ya caducó, es obsoleto, ya la dinámica comercial, la forma en que nosotros estamos vendiendo nuestros productos, cómo se está importando, como estamos realizando nuestras operaciones, amerita que sea de inmediato, que todo sea funcional y rápido", expuso.

En este sentido, mencionó que acudir a citas interminables en las oficinas del SAT para poder tramitar documentos como la firma electrónica o e.firma, donde la revisión de sus papeles se realiza de forma minuciosa y burocrática, al grado de que sea rechazado el trámite por un simple punto, retrasa mucho las operaciones y al comercio.

Se refirió a la falla en las firmas electrónicas, que aparecían como desactivadas durante el fin de semana y aún el lunes, lo que provocó que todas las mercancías que permanecían desde el sábado en la tarde en las fronteras de México dejaron de importarse, al requerirse la firma electrónica para validar el pedimento de importación.

"Estamos hablando de un retraso en toda la producción nacional, son costos muy elevados para mantener en los patios de las aduanas y quien los va a pagar, adicionado a eso, si no tenías tu sello de firma digital para emitir comprobantes fiscales no podías tramitar uno nuevo, si por cualquier motivo tú, como contribuyente, no estabas preparado para eso, duraste 12 días sin poder emitir facturas y eso frena tus operaciones", explicó.

A esto se suma que las declaraciones no se podían presentar porque en muchas ocasiones se les pide la firma electrónica.

Serna Muñoz señaló que un error humano o una omisión fue lo que provocó esta problemática pero consideró que no se puede detener la economía del país por esta situación.

"Es por eso que les digo que ya es obsoleto este sistema regulatorio tributario y se tiene que modificar, no podemos estar en esta situación", indicó el dirigente del comercio formal en Torreón.