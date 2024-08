Sin respuesta a solicitud del proceso de entrega-recepción de Viesca

“No ha habido nada, ningún protocolo. No ha tenido ninguna atención conmigo el alcalde”, declaró el alcalde electo del municipio de Viesca, Jorge Vélez Sandoval, quien obtuvo el cargo postulado por la coalición Morena-PT.

Agregó que, desde julio, nombró la comisión que se encargará de los preparativos del proceso de entrega-recepción, aunque no quiso adelantar nombres. “Me lo estoy reservando todavía”.

Expresó que la ley establece que, al día siguiente de que se le entregue la constancia de mayoría, el alcalde electo está en condiciones a tener el primer acercamiento con la autoridad en turno para empezar a ponerse de acuerdo con el protocolo de transición.

“Ya les dejamos un oficio, desde el día 7 de julio, a la contralora y a al secretario del Ayuntamiento y hasta el momento no he tenido respuesta”.

Reiteró que, al enviar el oficio, su intensión es que se les tome en cuenta al “armar” el presupuesto del año 2025, ya que a él le corresponde ejercerlos.

“No les va a tocar ejecutar a ellos, entonces no veo el porqué no se nos deje participar en la conformación del presupuesto, pero la administración actual no ha tenido la atención de consultarme al menos el oficio”.