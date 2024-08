Sin resolver, problemática de falta de personal en hospitales de La Laguna de Durango

La Secretaría de Salud del estado de Durango (SSD) no ha resuelto la problemática que tienen hospitales de La Laguna referente a déficit de personal, desabasto de insumos y medicamentos y fallas en equipos médicos.

Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) dijo que "falta muchísimo personal" en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio así como en el Hospital General de Lerdo, derivado de que muchos profesionales de la salud migraron al Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE de Torreón.

"Se busca que se empiece a reemplazar todo el compañero que se fue, por ejemplo, en el Hospital de Lerdo se hizo una petición de 100 contratos de forma general, de diferentes ramas para completar la plantilla. Y lo que es el Hospital de Gómez pues sí tiene mucho más faltante, la vez pasada me quedé que faltaban 60, 70 más o menos enfermeras pero ha incrementado todavía más. Ahorita sé que hace unas semanas dieron 20 contratos para personal de Enfermería y me imagino que tienen que seguir haciendo la gestión para que siga contratándose personal", señaló.

Cabe hacer mención que a finales de julio de este año, el Sindicato tuvo una reunión con autoridades estatales de Salud en la Casa de Gobierno de Gómez Palacio para atender algunos asuntos, entre ellos, las presuntas amenazas, acoso laboral y sexual a trabajadores por parte de Gerardo Hernández, administrador del Hospital Nuevo de Gómez Palacio. De esa problemática se desprendieron denuncias y quejas ante la Procuraduría de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y el Comité de Ética de la SSD.

En esa ocasión, trascendió que en dicha reunión se tomaron algunos acuerdos en beneficio del Sindicato pero se quedó en lo privado pues ninguna de las partes quiso darlos a conocer. Ahora, Zapata Morales dice que no han tenido una respuesta muy eficaz.

"Se pide la destitución de él, la salida, en el día que hicimos la pronunciación, a partir de ese día, él ya no se presenta hasta la fecha pero sabemos que sigue firmando como jefe de Recursos Humanos y como administrador, tenemos las evidencias, se les hace de su conocimiento a las autoridades y piden tiempo, cuando los acuerdos que se hicieron fue que se quedaría una persona encargada en el área de administración y en la jefatura de Recursos Humanos.

Hasta ahorita no han puesto a nadie y también se viene la renuncia del director (José Raúl Mendoza Díaz), fue una renuncia que él, en forma personal lo hace, entonces se agrega más y supuestamente ahorita el que está a cargo es el doctor Martínez, entonces ahorita básicamente Hospital de Gómez no tiene autoridades y eso es algo muy delicado porque el Hospital de Gómez es uno de los principales de La Laguna", sostuvo.

La secretaria general agregó que en la región las autoridades aseguran que sí hay insumos y medicinas "pero la realidad es que no se ven, no sabemos si realmente se entregan o más bien si llegan y llegan al destino que debe de ser". La Sección 188 declaró que esperan una solución pronta e hizo un llamado al gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal para que el director al Hospital Nuevo que asignen "que sea una persona que venga a trabajar y que realmente le guste y quiera a la Secretaría, que venga a servir y no venga a servirse…".

Personal de salud de dicha unidad de salud que prefirió el anonimato, ha denunciado en los últimos días que hay fallas en el sistema de aire acondicionado así como escasez de analgésicos tan básicos como el paracetamol, además de antibióticos. También han tenido desabasto de tiras para medir la glucosa, gasas y compresas; no hay equipo de bombas de infusión para administrar medicamentos y desde hace aproximadamente cuatro meses no tienen autoclave, empleada para esterilizar material médico o de laboratorio.