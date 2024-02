Sin resolver, mayoría de quejas de DD.HH

Desde el 2022 a la fecha, el Centro de Día para Migrantes ha presentado al menos 27 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), de las cuales solo a 3 se les ha dado respuesta, mismas que fueron consideradas como insatisfactorias. Incluso, en una de ellas se interpuso un recurso de impugnación.

De acuerdo con Carolina Hernández, responsable del área jurídica del Centro, tan solo el miércoles se presentó una nueva queja, proceso para el cual acudió personal de la CDHEC a las instalaciones.

En lo que va de este año se han presentado alrededor de 4 quejas por agresiones cometidas, sobre todo por elementos estatales, del Instituto Nacional de Migración (INM) así como de la Sedeña y de la Guardia Nacional.

En el 2023, fueron 9 las presentadas, 5 de ellas ante la CDHEC y el resto ante la CNDH. De estas solo una se dio por concluida al no haber sido ratificada, hecho por el que fue presentado un medio de impugnación.

A estas, se suman 22 que se vienen "arrastrando" desde el 2022, año en el que se presentaron 14 quejas, de las cuales dos fueron concluidas por no haber sido ratificadas y una más por no haber medios de prueba. Hechos por los que la respuesta fue consideras como insatisfactorias.

Para Hernández, el aplicar los mismos criterios para personas locales y en tránsito, resulta complicado.

"Lo que nosotros distinguimos es que al momento de hacer el mismo procedimiento para nacionales y extranjeros en contexto de movilidad, obviamente se ve la afectación porque la persona que está aquí como persona en tránsito, mañana no estará, y la situación en las condiciones en las que vienen a veces no les permiten identificar, localizar o ubicarse en dónde están, qué tipo de autoridad es porque no son de aquí.

Entonces sumando eso, los tiempos que son un poco largos, obviamente en este tiempo las personas ya no están aquí y pues ya no se pueden conseguir medios de prueba, testimonios, ni la ratificación", detalló.

Razón por la que más que modificar leyes y reglamentos, que reconocen resultaría complicado, sugieren aplicar otros protocolos de atención por parte de ambas comisiones.

"Lo que nosotros comentamos es muy complicado a veces el cambiar o modificar las leyes, pero sí como tener protocolos de actuación en casos de personas y contexto de movilidad, cómo vas a manejar el ingreso de estas quejas, qué criterios vas a tomar porque si se siguen tomando los mismos que las personas que residen aquí, es complicado y también no darles el debido acceso a la justicia o su proceso".

Mientras tanto, dijo que se seguirán documentando los casos de agresión por parte de las diferentes autoridades.

"Lo que a nosotros nos interesa es tener que documentar este tipo violaciones a sus derechos humanos y en el caso que podamos, tratar de que se pueda concluir o poder llegar a la instancia correspondiente o donde más se pueda llegar", recalcó.