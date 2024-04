Sin resolver, conflicto laboral en ISSSTE

Debido a que no se ha resuelto el conflicto por probables anomalías en el sistema de bolsa de trabajo del ISSSTE de Coahuila, esta semana se volvió a colocar una lona de inconformidad en el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón que dice:

"¿Dónde quedó la frase, orgullosamente ISSSTE, orgullosamente SNTISSSTE? ¿Porqué no responden a las inconformidades que se hicieron en tiempo y forma el 24 de octubre del 2023 y se otorgaron plazas inconformadas? ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Qué está haciendo el Sindicato de la Sección XI? ¿Qué han hecho las subcomisiones y las comisiones de Vigilancia, y Honor y Justicia? ¿Hasta cuándo nos van a dar respuesta?, y ¿Qué está pasando en Coahuila, Dra. Norma Liliana Rodríguez Argüelles?. Presidenta del CEN del SNTISSSTE, le solicitamos su ¡ayuda!. Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana. Maestra Bertha María Alcalde Luján, directora general del ISSSTE". Este mensaje fue a nombre de los trabajadores Salvador Sepúlveda Zamarripa y José Salvador Sepúlveda Fraustro.

PLAZAS

La queja es porque se otorgaron algunas plazas en enero de este año en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) pese a que estaban inconformadas desde octubre de 2023. Señaló que incumplen con los requisitos establecidos en un comunicado emitido por la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos (CNMPRH), en el que se indica que se asignarían plazas a personas que hayan prestado sus servicios por concepto de guardias y/o suplencias o interinatos, con un mínimo de mil 170 horas, en el periodo de enero 2020 a diciembre 2022.

Uno de los afectados, es el enfermero Juan Carlos Sepúlveda Fraustro (hijo de Sepúlveda Zamarripa), que cuenta con todos los requisitos citados en el oficio de la CNMPRH, con una antigüedad y puntuación mayor a otras personas que ya recibieron su plaza, de acuerdo a la última lista publicada de bolsa de trabajo.

Sepúlveda Zamarripa, exdelegado de la Sección XI del SNTISSSTE y adscrito al departamento de Rayos X de la citada clínica, declaró que faltan alrededor de dos semanas para que se cumplan seis meses y un día de esta problemática por lo que "definitivamente ya no se va a poder hacer nada porque ya se dieron esas plazas. Por eso hemos estado insistiendo en que me den respuesta de las inconformidades que se mandaron y hasta ahorita no me han dicho nada ni en Saltillo ni en México".

Dijo que a nivel central, las inconformidades deben llegar a la Comisión Nacional de Bolsa de Trabajo pero que la última vez que habló con ellos, le comentaron que no habían recibido nada. "Me preguntaron el número de plaza pero no les puedo dar el número de plaza porque no las publicaron. Hasta ahorita no me han respondido", expuso.

Finalmente, atribuyó esta situación a que la jefa de Recursos Humanos a nivel estado, no envió en tiempo y forma las inconformidades a dicha comisión para que se abriera una investigación "y se dieran cuenta de que habían cometido un error. Hay mucha gente a la que no le están dando la oportunidad y gente cercana a ellos a la que sí les están dando espacios. Queremos que se pongan a trabajar cuando están sesionando en escalafón y bolsa de trabajo y que hagan algo respecto a las comisiones tanto de Vigilancia y Honor y Justicia a nivel estado y nacional porque ellos deberían de tener sanciones por no haber hecho su trabajo, por las amenazas que recibí anteriormente por parte del doctor Zurita (secretario general de la Sección XI del SNTISSSTE).