Sin reportes de robo o vandalismo en escuelas de San Pedro

Hasta el momento no se tiene reportes de robo o vandalismo en los edificios escolares, del municipio de San Pedro, declaró el coordinador de Servicios Educativos, José Luis Farías Ávila.

Dijo que por ahora casi nadie se ha presentado a los edificios escolares por lo que no descartó que cuando maestros y padres de familia acudan para realizar labores de limpieza, previo al regreso a clases se tome conocimiento de algún daño a la infraestructura educativa, aunque dijo que los últimos años las incidencias han disminuido.

“Naturalmente como todavía están el periodo vacacional, la mayoría de los docentes no se han presentado en sus centros de trabajo y todavía no tenemos ningún reporte, pero probablemente en el primer día de clases nos enteraremos de las incidencias, aunque esperamos que no haya nada, por que en otros años han ido a la baja”, reiteró el profesor.