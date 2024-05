Sin problemas de apagones en La Laguna de Durango: Desarrollo Económico

La región Lagunera cuenta con una capacidad ociosa de energía de un 37 por ciento, aseguró el subsecretario de Desarrollo Económico, Arturo Díaz Galán, de acuerdo con cifras de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que al momento dijo, no se han registrado apagones como los reportados en otros estados, incluso en la vecina ciudad de Torreón.

“Aquí en la región Laguna no ha habido apagones por lo mismo porque estamos sobrados de la capacidad de energía, no tenemos esos problemas aún… Tenemos ahorita una capacidad ociosa de casi un 37 por ciento, cifras de la CFE, es decir de lo que te tiene de capacidad instalada para la distribución de la energía, tenemos casi el 40 por ciento que no lo estamos utilizando, esto en las horas picos de consumo de energía y eso significa que tenemos ahorita capacidad de poder albergar todavía industrias de alto consumo”, detalló el funcionario del estado.

Mientras que por el lado de Coahuila, se han reportado en los últimos días apagones de energía, afectando así tanto al sector industrial como al habitacional.

“Hay algunas partes que están un poco saturadas, la parte de Mieleras hay mucho congestionamiento de plantas importantes, está John Deer, Linamar, que consumen mucha energía entonces ahí se requiere reforzar la infraestructura del a CFE y de la iniciativa privada para seguir albergando más industrias”, comentó el susbecretario para La Laguna de Durango.