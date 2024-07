Sin operar, refugio en Gómez Palacio para mujeres víctimas de violencia

Aunque se presentaron las instalaciones del refugio para las víctimas de violencia extrema en el Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio, este aún no está en operación, porque los casos son canalizados, ya sea al refugio de Gómez Palacio o Lerdo e incluso a la capital del estado.

Así lo dio a conocer el Vicefiscal de Justicia en la región Laguna, Francisco Ángeles Zapata, a una semana y media de que la fiscal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, realizara un recorrido por las instalaciones, además para inaugurar las salas de Juicio Oral de este lugar.

“No, todavía no, como les comentó la fiscal, son etapas, hasta ahorita el que está en el Centro de Justicia para la Mujer (refugio) no está habilitado para tal efecto”, aclaró el titular.

Sobre las salas de Juicio Oral, detalló que ya se tienen agendadas varias audiencias, que se habrán de celebrar una vez que el Poder Judicial regrese del periodo vacacional en el que se encuentran desde esta semana.

“Se inauguraron las salas de Juicio Oral, los cuales ya se agendaron audiencias, ya entrando del período vacacional, se estarán llevando audiencia de las primeras”, dijo Ángeles Zapata.

CASOS DE VIOLENCIA

Sobre los casos de violencia contra la mujer, dijo que son los que se mantienen, sobre todo losde tipo físico, seguido por el económico y el psicológico, los cuales en período vacacional suelen incrementarse hasta en un 30 por ciento

“En promedio por semana, estamos atendiendo de 20 a 30 denuncias, ha habido ocasiones en el año que aumenta a 40 las carpetas de investigación iniciadas en una semana, sin embargo, se trata de dar atención a todas las usuarias, darles seguimiento a detenidos, judicializar, implementar medidas de protección”, explicó el funcionario estatal.

Dijo que de los casos que se denuncian, solo el 40 por ciento de ellos se judicializan, pues el resto no le da el seguimiento necesario.

“Depende mucho del seguimiento que le dé la parte ofendida, muchas de las ocasiones no le dan, no acuden a una valoración psicológica, no acuden a una valoración médica, no se aportan los testigos, ciertas pruebas que tenemos nosotros como autoridad que acreditar ante un juez”, detalló.

Aunque mencionó que de detectar casos de reincidentes, se les emiten medidas de protección y evitar que trascienda a algo más grave. Es por ello que en esta temporada vacacional de verano, el Vicefiscal llama a denunciar actos de violencia.

“Que denuncien, a final de cuentas, es un delito que se da en el interior del domicilio, en donde difícilmente alguien externo se dé cuenta, si no es la víctima la que denuncie o un familiar que esté enterado, va a ser difícil que la autoridad esté enterada”, recalcó.