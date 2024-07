'Sin fundamento, acusaciones por el manejo de la planta Nueva Laguna', dice dirigente de CNC en Coahuila

El dirigente de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales, refutó los señalamientos hechos, los cuales dijo carecen de sustento, por los socios que la semana pasada, justamente el lunes bloquearon la carretera, tras inconformarse con la directiva de la Planta Despepitadora Nueva Laguna a quienes acusaron de malos manejos, además de negarse a entregar un dinero, que afirman les corresponde por un seguro de vida tras el fallecimiento de Sergio Galicia, quien era el presidente de administración.

Agregó que la movilización que se hizo y otras medidas que los quejosos han tomado, están dirigidas por “terceras personas, de gente conocida, de otro grupo político que busca imponer u cacicazgo” y reiteró que son falsas las acusaciones, ya que la extensión del periodo de la mesa directiva se aprobó en una asamblea con 190 y tantos votos a favor 60 y tantos en contra, ya que ese acuerdo era necesario para poder hacer efectivo el pago del seguro.

“Ellos se protegen con el seguro y queda una deuda de 2.4 millones de pesos, del crédito que se adquirió y queda una garantía fiduciaria y acudimos con el entonces gobernador Riquelme y con José Luis Flores Méndez, que era el Secretario de Sader, porque nosotros andamos viendo cómo hacerle para pagarla y resulta que al ir al estado para que nos ayudaran a pagarla, nos enteramos que había una garantía y se hizo efectiva y en automático esa deuda se pagó, pero el requisito del banco para continuar con el trámite, es que se necesitaba que estuviera pagado al 100 por ciento el crédito, entonces se les pidió el apoyo para que les pagaran el seguro, por que los de la aseguradora y los de banco, se les escondían, fue cuando llamamos a FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) , que es el fondea al banco y nos llevamos un mes y medio y cuando nos contestaron nos dijeron que necesitaban los documentos del suplente y se los mandamos y nos dijeron que el trámite se iba llevar al menos otro mes y para ese entonces vencería la administración de la mesa directiva y fue cuando se hizo una asamblea y se dobleteó en la votación y fue cuando ellos se alebrestaron”.

Navarro Morales manifestó que, aunque se le dijo que al no estar de acuerdo y los inconforme acudieron ante la Sedatu para que se convocara a la renovación de la administración de la planta y se les dijo que así se haría, pero porque todavía la dependencia no recibía la carta notariada de la extensión del periodo de la actual mesa directiva para se le diera “vista” y al entregarla les dijo que ya no se podía.

Incluso dijo que la convocatoria para la entrega de los 1,500 pesos que supuestamente se les daría como una primera parte se hizo mediante el perfil personal de Facebook y se firmó como “atentamente la mesa directiva”, lo cual dijo se incurrió en usurpación de funciones y es una situación que podría tener consecuencias legales.

En relación a los 15 mil pesos que se repartió a lo directivos y personal que trabaja en la planta, el dirigente cenecista aseguró que fue por que desde enero no se les paga su sueldo y si se suma a la fecha son 40 mil pesos los que se deben y se negoció con ellos pagarles solo una parte.