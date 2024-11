Sin ejercer en Torreón al menos 1,800 mdp para drenaje pluvial, confirma Hacienda

Torreón tiene sin ejecutar un proyecto de drenaje pluvial de al menos mil 800 millones de pesos asignado desde 2023 por parte de la Federación. En la justificación del proyecto se encuentra el beneficio a 380 mil personas y la reducción de inundaciones, encharcamientos, daños a viviendas y enfermedades ocasionadas por las lluvias con lo cual se mejoraría la vida de la zona.

De acuerdo al enlace de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados con datos de la Secretaria de Egresos, a solicitud de El Siglo de Torreón, el municipio de Torreón tiene asignado desde 2023 un total de mil 783 millones 349 mil 269 pesos para ejecutarse a tres años (2023, 2024 y 2025) con un costo total de dos mil 157 millones 782 mil 357 pesos y en donde se incluye un calendario de financiamiento con Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esto datos coinciden con la partida observada en el Proyección de Presupuesto de Egresos para 2025 que estima mil 859 millones 178 mil 164 pesos y en donde ya estaban calendarizados mil 367 millones 898 mil 432 pesos (de 2023 y 2024) y para el próximo año hay presupuestado 491 millones 279 mil 733 pesos.

De acuerdo a la ficha técnica de la subsecretaría de Ingresos que esta Casa Editora tiene en su poder, la solicitud es la 66298 con una clave de cartera de 23116B000002 del ramo 16 que corresponde a Medio Ambiente y Recursos Naturales y donde la unidad responsable es la Comisión Nacional del Agua.

La justificación del proyecto es ‘Protección a Población Urbana de Torreón’.

El nombre largo del Proyecto es Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila.

En la descripción, como viene en el Proyecto de Presupuesto de Egresos es la construcción de un sistema Integral de drenaje pluvial en la zona Sur Oriente de Torreón, la cual está dividida en cinco zonas: (Sur, Fuentes a La Merced, Mieleras, Zaragoza, Ciudad Nazas a La Joya) la cual incluye interceptores, colectores, emisores, cárcamos de bombeo y equipamiento electromecánico.

Según esta ficha técnica que fue facilitada por el enlace de la secretaría de Hacienda con la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado con un financiamiento a tres años, es decir, inició en 2023 por lo que si no se gestiona el próximo año (2025) se regresa a la Federación y el proyecto se retiene.

De acuerdo a estos datos, en 2023 fueron asignados 812 millones 307 mil 278 pesos, en 2024 se asignaron 499 millones 799 mil 708 y finalmente para 2025 el proyecto tiene asignado en primera instancia (a reserva de la discusión y el análisis en la Cámara de diputados) 471 millones 242 mil 276 pesos, lo que corresponde al programa de inversión urbana total de al menos 1,800 millones (por redondear cifras).

Actualmente Hacienda reporta que el monto asignado es cero a pesar de que en su ficha la factibilidad técnica, económica es del 100 por ciento, mientras que en legal no existen datos y en el tema ambiental se lleva un avance de 95 por ciento. En la evaluación, debió iniciar en marzo de 2023 y ejecutarse en tres años, con una vida útil de 25 años, por lo que en 2050 se realizaría una nueva evaluación.

La población beneficiada en el proyecto que no ha sido ejecutado por las autoridades locales es de al menos 380 mil personas. En el reporte de Hacienda señalan que no se reportan avances por parte de las autoridades locales, a la autoridad federal y en el caso de que las entidades o municipios no ejecuten el proyecto o no lo utilicen el total del monto asignado regresará a la bolsa de cartera de inversiones.

Según los datos de Hacienda, el proyecto fue presentado y solicitado por una Asociación Privada en 2022 en donde las metas físicas de construcción son las siguientes: Construcción de 23 km de colectores pluviales, construcción de 9.8 km de líneas de presión, construcción de 9.4 km de canales.

Además, incluye adecuación de área verdes como estanques de amortiguamiento con capacidad de 500 mil metros cúbicos. La construcción de cárcamos de bombeo de aguas pluviales.

El argumento principal planteado en la solicitud es la reducción de inundaciones, encharcamientos, daños a viviendas y enfermedades ocasionadas por las lluvias con lo cual se mejoraría la vida de la zona.

Entre los riesgos del plan se encuentran: Incumplimiento de las empresas contratadas, retrasos en la disposición del presupuesto o una reducción en los recursos proyectados, lo cual no ocurrió ya que para 2025 están asignados recursos.

Para consultar el proyecto visita:

https://tecolotito.elsiglodetorreon.com.mx/files/drenaje-pluvial-torreon-sinopsis.docx