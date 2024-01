Sin definir, destino del antiguo Hospital General de Gómez Palacio

Han transcurrido más de dos años y el gobierno de Durango ha sido incapaz de definir el destino que tendrá el edificio que por más de siete décadas albergó el Hospital General de Gómez Palacio y que colinda con las colonias Bellavista y Revolución.

Desde hace tiempo, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en La Laguna de Durango ha insistido en la creación de un Centro de Bienestar para la atención a la salud mental y de un espacio para prácticas clínicas de estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) pero no ha habido voluntad por parte de las autoridades estatales.

Por la calle Ciprés Pereyra, donde se encontraban las Urgencias Obstétricas, hay grafiti, vidrios rotos, puertas y rejas metálicas con candados oxidados y olores pestilentes. Mientras que en el área donde se encontraba el almacén y los tinacos de reserva de agua, hay montones de basura, ventanas desvalijadas, heces fecales de aves y salitre en las paredes.

Una situación similar ocurre sobre las calles Jesús Flores y Héroe de Nacozari, donde incluso espacios como el área de Urgencias ha sido utilizado como estacionamiento y como sanitario por parte de personas indigentes. También se han registrado actos vandálicos y robos de cableado eléctrico y equipo que se encontraba resguardado en el inmueble.

En agosto de este año, la secretaria de Salud del estado, Irasema Kondo Padilla, informó que cerrarían por completo el edificio y que ello, implicaría que sería removido el departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, que se mudó en junio de 2022 al lugar que por muchos años fue el área de Enseñanza e Investigación y Recursos Humanos del antiguo hospital. La funcionaria no precisó la fecha y hasta ese entonces, no había certeza del futuro del edificio.

La mudanza al ahora denominado Hospital Nuevo, ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano, comenzó en abril de 2021 y fue en varias etapas. En su momento, el exgobernador de Durango de extracción panista, José Rosas Aispuro Torres, aseguró que el antiguo edificio se convertiría en un Instituto de Salud Mental e incluso, hasta un hospital para atender las secuelas que había dejado la COVID-19, como las afectaciones socioemocionales. Nada de lo que dijo se concretó.

PROYECTO METROPOLITANO

Respecto a la creación de un Centro de Bienestar, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en La Laguna de Durango, presentó hace años un Proyecto Metropolitano de Salud Mental que, entre otras cosas, planteaba la necesidad de crear una estructura social que permitiera aumentar la posibilidad de servicios de salud mental, con el fin de reducir la prevalencia de trastornos que afectan la calidad de vida de la población, así como la cantidad de suicidios por año.

Como antecedente, se expuso que en los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y Sistemas DIF estaban saturadas, además de que en instituciones como la Cruz Roja y Protección Civil no había protocolos de seguimiento, que los suicidólogos estaban dispersos, que el costo de los medicamentos era elevado y que las líneas de ayuda no estaban difundidas. Otros factores en contra era que algunos psicólogos no contaban con la capacitación necesaria para atender a pacientes en riesgo, sin supervisión ni con estudios de maestría.

Más pendientes

* En La Laguna y en términos de infraestructura, la Secretaría de Salud de Durango informó en 2023 que había intenciones de construir un nuevo edificio para sustituir el antiguo inmueble que actualmente ocupa el Centro de Salud 'Dr. Isauro Venzor', del municipio de Gómez Palacio.

* Irasema Kondo Padilla, dijo que ya existía un proyecto y que estaban esperando que les aprobaran el presupuesto, que se estima sería de 120 millones de pesos.

* El terreno se ubica a un costado del Centro Integral de Salud Mental, en el fraccionamiento Villa Nápoles.