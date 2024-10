Simas Rural sin luz por deuda

Por un adeudo total de 255 millones 426 mil 837 pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas Rural).

Cuadrillas de la CFE se presentaron este miércoles en las oficinas del Simas Rural ubicadas en el ejido Ana, donde procedieron al corte de la energía eléctrica de las instalaciones, además de que fueron retirados los portafusibles, la cruceta y los puentes primarios, según se informó.

Desde hace años existe un adeudo millonario de parte del gobierno del estado de Coahuila, del cual depende Simas Rural, que brinda el servicio de agua potable a diversas colonias del norte y oriente de Torreón, así como el sector rural, Matamoros y Viesca.

La directora jurídica del Simas Rural, Zarahid Facio, reconoció que no se cubre la totalidad de la facturación actual a la Comisión Federal, esto aunado al adeudo histórico que tiene ya algunas administraciones estatales pero que no ha sido resuelto. Aseguró que se ha buscado un acercamiento de parte de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) con CFE para llegar a un convenio de pago.

"No se ha dejado de pagar a CFE, solamente que lo que se ha estado pagando no es suficiente", admitió. Mencionó que se tiene un plan alternativo para no suspender el derecho constitucional del agua a la población que se atiende por parte del Simas Rural.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, declaró el martes que había ordenado una revisión administrativa y financiera en Simas Rural por los adeudos arrastrados, en su mayoría con la CFE. Aseguró que se estaba negociando el monto pendiente con la Comisión Federal, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía con cortes en el servicio de agua.

No obstante, a las 10:00 horas, personal de CFE arribó a la matriz de Simas Rural y entregó la notificación sobre el corte que se habría de aplicar a las oficinas, mismo que se replicaría en otras tres sedes del servicio de agua intermunicipal ubicadas en Torreón, como son la de prolongación Juárez y calzada Obsidiana, bulevar Lagos, y en Juan Agustín Espinoza.

El gerente de Simas Rural no se encontraba en las instalaciones al momento en que se llevó a cabo el corte.

Fuentes de CFE informaron que se realizaron todos los protocolos correspondientes para suspender el suministro debido a la falta de pago de parte de la dependencia estatal.