Silvia Pinal y por La Laguna

por La Laguna

La última diva del cine mexicano se fue. Esta vez no fue un rumor, ni una pésima broma de las redes sociales. México está de luto ante la partida de Silvia Pinal, ocurrida la tarde del pasado jueves.

En los últimos años, su salud se vio mermada por diversas enfermedades o malestares, algunos propios de la edad que tenía. Varias veces estuvo internada en hospitales de la CDMX, sin embargo, en esta ocasión, pese a ser toda una guerrera que se aferraba a vivir, ya no pudo salir.

La Comarca Lagunera recibió en múltiples ocasiones a Silvia Pinal. Cada que montaba sus obras de teatro, Torreón siempre fue uno de sus destinos. Lamentablemente, en 2016 iba a presentar la puesta en escena Esta soy yo, la cual se pospuso y definitivamente se canceló con el paso del tiempo.

La rubia trajo a la Comarca Lagunera obras como La jaula de las locas (en ella no actuaba, era la productora), Ring, Ring llama el amor, Mame, ¿Qué tal Dolly? o Debiera haber obispas, entre otras.

Una de las primeras visitas que realizó Silvia Pinal a la Comarca fue en enero de 1958, año en el que ofreció en estas tierras la puesta en escena Ring, Ring, llama el amor.

Posteriormente, ella inauguró en 1965 el Club de Leones de Torreón. Llegó en avión con Enrique Guzmán y de acuerdo con informes de nuestra hemeroteca fue muy amable con los laguneros que la saludaron.

La obra, Mame, sin duda, fue uno de los grandes aciertos en la carrera de la artista, quien siempre se mostró orgullosa de este trabajo escénico.

La puesta en escena se presentó en 1982 y en 1986 en el Teatro Isauro Martínez. En este año, la rubia habló con El Siglo de Torreón y agradeció a los laguneros por abarrotar el recinto que siempre que traía este montaje.

"Es muy satisfactorio durar tanto tiempo en cartelera y que la gente siga llenando el teatro como esta vez aquí en Torreón, tengo entendido que los boletos se terminaron 3 o 4 días antes de que llegáramos y esto me llena de alegría, y más porque sé que Torreón es una ciudad que le gusta el buen teatro.

"Mame es una de las obras más caras en cuanto a producción, vestuario, escenografía, y al primerísimo elenco que la integra".

Esa vez, la "Diva mexicana" también aclaró que no se sentía mal por la canción Bye Mamá que acababa de lanzar su hija, Alejandra Guzmán, y fue clara en decir que no fue una mala madre.

"Creo que he sido una buena madre, y eso lo pueden decir todos mis hijos, si no fuera así, Alejandra no viviría conmigo. Cuando me comentó sobre la canción y lo que decía la letra no me sentí mal, las canciones son simplemente un juego de palabras. El adiós que ella me dice en la canción no es la separación de madre e hija, es la independencia profesional que había estado buscando y que ahora con su disco consiguió".

El 26 de noviembre de 1995, la actriz trajo al Teatro Isauro Martínez, ¡Qué tal Dolly! Ignacio López Tarso y la artista cautivaron a los laguneros con este clásico del teatro.

La Diva del Cine Mexicano también acudió al Teatro Nazas con otros actores como Isaura Espinoza y Gustavo Rojas. Presentaron la obra Debiera haber obispas, en el Teatro Nazas el 2 de mayo de 2005.

Antes de pisar el suelo lagunero, la hoy fallecida actriz dio una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, la última que daría a este diario lagunero.

En la charla, mencionó que la muerte era un tema en el que no quería adentrarse.

"Eso ni quiero pensarlo (su muerte), Dios me dé una vida rica en cosas, y la muerte ojalá que sea rápida".

La última visita de Silvia a Torreón fue el 10 de noviembre de 2009 al Teatro Nazas.

Ofreció una charla sobre su trayectoria artística, con la cual se dio por inaugurado el Festival Artístico de Coahuila de ese año, en Torreón.

Reconocida por trabajar con el cineasta Luis Buñuel, la actriz comentó en una rueda de prensa que "sería ingrata si dijera yo uno (un director como su favorito)... Buñuel es el más importante, pero los demás han sido también muy importantes en su tiempo", agregó sobre los cineastas con los que ha trabajado.