¿Sigues pagando hoy las compras a meses sin intereses del año pasado y necesitas hacer las de este 2024?

Ofelia todavía debe las compras navideñas que hizo durante el año pasado, pues tuvo algunos imprevistos y como consecuencia, los meses sin intereses de sus tarjetas se le juntaron y cayó en impago, por lo que, lo que antes fue un alivio, hoy es una deuda más fuerte, ya que sí tendrá que pagar los intereses.

Wolfgang Erhardt Varela, vocero nacional de Buró de Crédito, explicó que es posible mantener el equilibrio si se aplican sencillas estrategias y se aprovechan las herramientas adecuadas.

"Las personas que tienen la necesidad de financiarse para pagar en pequeñas mensualidades sus compras, porque ahorita tienen un problema financiero o tal vez no tienen un salario tan alto, compran a meses sin intereses, lo cuál está bien, pero para que no se pierda la promoción de los meses sin intereses hay que ponernos abusados en los estados de cuenta que recibimos para quedar bien en el buró y no perder tu promoción", comentó.

Señaló que se requiere pagar, por lo menos, el mínimo que le piden, hacerlo a tiempo y sumar también la mensualidad correspondiente a las compras que se hicieron a meses sin intereses, porque al cubrir el gasto de esa manera, entonces se estaría financiando con tasa de interés cero.

"Pero si no se paga así, la persona perderá la promoción y sí se van a generar intereses, los ordinarios, los normales de la tarjeta, que son muy variados, pueden ser desde tasas chicas hasta altas, entonces no te conviene financiarte de esa manera, si lo que buscas es hacer compras que sí te vayan a generar intereses, las tarjetas de crédito no serían lo ideal, porque realmente tienen tasas de interés más altas que otros otros productos", expresó.

Indicó que la tarjeta definitivamente sí te conviene cuando se cubre el monto que se establece "para no generar intereses". De lo contrario, al usuario le convendría más pedir un crédito. El vocero del Buró explicó que hay créditos que son muy seguros a través de los bancos, que se va descontando vía nómina, entonces el pago también es seguro.

"Hay personas que se les olvida que las compras que hacen, a meses sin intereses, es un compromiso que asumieron ya, ya lo tienen ocupado en su línea, si tu tarjeta es de 12 mil pesos e hiciste una compra de 2 mil pesos a meses sin intereses, eso quiere decir que te quedan 10 mil pesos todavía para hacer compras en tu tarjeta , los otros 2 mil están comprometidos a los 3, 6, 12 meses que hayas pedido sin intereses, entonces si compras mucho a meses sin interés, puedes acabarte tu línea de crédito", expuso.

Erhardt Varela mencionó que, si tienes la necesidad de hacer una compra un poco más grande, tal vez te topes con que ya tienes mucho de tu línea comprometida por esos 3, 6 o 12 meses, por lo que se tendría que prepagar la deuda.

"Si llenas tu tarjeta de crédito de deuda a meses sin intereses o de forma normal, empiezas a vivir del crédito, las probabilidades de que vayas a incumplir en el pago de la tarjeta o de algún otro crédito se incrementan y te vuelves a una persona de mayor riesgo, es más probable que cuando vayas a pedir un financiamiento te los rechace o que te vayan a prestar mucho menos y tal vez te ofrezcan una tasa de interés más alta", explicó.

El especialista señaló que lo más sano es tener el 50% de la línea que tienes autorizada en uso hacia abajo, entonces si tu tarjeta es de 12 mil pesos, pues idealmente tener una deuda que no supere los 6 mil pesos, de lo contrario, la recomendación es tratar de bajar el nivel de esa deuda para no tener las tarjetas saturadas.

"Si ya tenemos la tarjeta de crédito en problemas, lo que yo haría es ir al banco y buscar una reestructura donde me congelan la tarjeta para que ya no siga gastando más y la deuda que yo ya tenga acumulada me la fragmentan en pagos pequeños, para así poder bajar ese nivel de deuda", comentó.