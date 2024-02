Sigue minuto a minuto la Marcha por la Democracia

12:08- Las personas que asistieron a la plancha del Zócalo con motivo de la movilización “Marcha Por Nuestra Democracia” comienzan a retirarse, luego de presenciar el discurso de Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE.

11:37- Integrantes de la Marea Rosa denuncian que en calles aledañas al Zócalo fue cortado el audio de las pantallas donde se reproducía el discurso de Lorenzo Córdova, en suma, elementos de la SSC hicieron sonar alarmas de sus patrullas para que fuera imposible escuchar al orador.

11:00- El paseo ciclista dominical que se organiza cada fin de semana en la Ciudad de México no se suspendió y mantiene la trayectoria de Reforma, avenida Juárez y Venustiano Carranza.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, este domingo 18 de febrero, la ruta del paseo ciclista se mantiene en Reforma, Patriotismo, División del Norte, así como Canal del Norte y Calzada de Guadalupe.

10:50- Cientos de personas siguen ingresando al Zócalo capitalino a minutos de que Lorenzo Córdova empiece el discurso por la Marcha de la Democracia.

10:40- La estación del metro Zócalo se mantiene abierta ante presencia de manifestantes en la zona, informaron autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

10:15- A unas cuadras de la plancha del Zócalo, vendedores ofertan a 500 pesos placas alusivas de un carro del Estado de México, en contra de la 4T en el marco de la Marcha Por Nuestra Democracia.

10:13- Celebra Marko Cortés, presidente Nacional del PAN, que Lorenzo Córdova sea el orador de la Marcha por Nuestra Democracia. "Él defendió al INE cuando lo presidió", dice.

9:56- Decenas de personas se aproximan a la plancha del Zócalo con motivo de la Marcha Por Nuestra Democracia y exclaman “Gobierno cuéntanos bien”.

9:53- Manifestantes portan pancartas donde reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador la intromisión del crimen organizado a la política del país.

9:44- A una hora de que inicien los discursos de la Marcha por la Democracia, un cuarto del Zócalo capitalino ya se encuentra lleno frente a Palacio Nacional.

9:40- Xóchitl Gálvez, virtual candidata de oposición, explica en redes sociales los motivos por lo que no asistió a la movilización: "La verdad, decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete, esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones, dejemos a los ciudadanos marchar en paz".

9:38- A la altura de Bellas Artes, decenas de personas marchan rumbo al Zócalo con motivo a la concentración, “Marcha Por Nuestra Democracia”.

9:36- “El segundo piso de la 4T es más de lo mismo” señalan asistentes a la marcha.

9:34- Esta mañana, previo a la Marcha por la Democracia, la bandera de México no fue izada en el Zócalo como se hace todos los días a las 8:00 horas.

9:26- Llega Lorenzo Córdova, quien será el principal orador en el evento.

9:19- La diputada Margarita Zavala llega a la marcha.

9:10- Con motivo a la concentración, “Marcha Por Nuestra Democracia” en la plancha del Zócalo, desde las 7:30 horas vendedoras ofrecen artículos alusivos al movimiento.

Marcha por Democracia. (EL UNIVERSAL)

Wendy comenta que vende botones con la leyenda #NuestraDemocraciaNoSeToca, uno en 20 pesos y tres por 50. “Estoy desde las 7:30 horas y pienso terminar tipo 10:00 horas”, menciona.

8:55- Ciudadanos asistentes a la marcha, llegan por avenida Madero hacia el Zócalo Capitalino. Vendedores ofrecen banderas y playeras con la leyenda "Mi voto no se toca".

8:54- En Plaza de la Solidaridad, sobre Avenida Juárez, un contingente se prepara para salir rumbo al Zócalo en la Marcha por la Democracia. “Hoy vamos a marchar porque no se desaparezcan instituciones”, dicen.

8:48- Comienzan a llegar al Zócalo los participantes de la movilización por nuestra democracia.