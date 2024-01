"Siempre un estreno es emocionante, no importa el tiempo que uno lleve en esta industria. Imagínense si no nos emocionáramos con algo nuevo, todo sería muy aburrido", dijo Laura en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La actriz y cantante se refiere a Tu vida es mi vida, melodrama de Angelli Nesma que comenzará mañana en punto de las 18:30 horas por el canal Las Estrellas y que se volvió el pretexto ideal para que la artista charlara de nueva cuenta con esta casa editora.

Lo primero que compartió Flores es que no hay nada mejor que comenzar el año trabajando, pues indica que así lo terminará.

"Con el favor de Dios, espero que así sea. Todos, siempre le estamos pidiendo trabajo y salud. Hay que ser agradecidos con lo que la vida nos da", comentó vía telefónica.

En tu vida es mi vida, protagonizada por Valentino Lanús y Susana González, la artista encarna a "Gracia Martínez Torres".

"Ella es una mujer muy divertida que tiene su secreto, su dolor guardado porque si no, no sería un melodrama. Es uno de los papeles más diversos que he hecho porque estamos en tono comedia.

"La mayoría de los personajes la quieren. 'Gracia' es cocinera y está siempre buscando la unión de la familia en el hogar donde trabaja", comentó.

Flores es experta en la cocina, por lo que el citado rol le cayó como anillo al dedo.

"A mí me encanta la cocina. De repente que estoy en la cocina de los foros, me pongo a hacer tortillas o quesadillas y se las empiezo a repartir a todos".

FOROS Y EXTERIORES

"Verán unos sitios maravillosos. Hay varias locaciones como Valle de Bravo, en el Ajusco, en Atizapán de Zaragoza. Vamos y venimos para todos lados. El público podrá ver una diversidad de colores y textura".

En cuanto a la trama, la actriz dio un adelanto de lo que la gente podrá observar.

"Algo que me encanta de esta historia es que se promueve bastante el valor de la vida, el tiempo que tienes y qué harás con él. A todos nos ponen cuestionamientos y el primer cuestionado será la audiencia.

"Estamos hablando de unos protagonistas que tienen una conciencia y un amor por la familia y la vida fuera de serie, y eso es lo que nos está haciendo falta como sociedad. Tenemos que estar más unidos, esta trama nos presentará como una terapia colectiva, la verdad es que está increíble el argumento".

Por otro lado, Laura Flores mencionó que a pesar de la competencia que hay, las novelas siempre seguirán teniendo su audiencia cautiva.

"La telenovela es un género que ya lo he vivido siempre. Cuando salieron las narcoseries todos creímos que desplazarían a las novelas y miren dónde estamos, le dimos la vuelta al ruedo y regresamos a un lugar, no sé si al mismo, porque creo que la experiencia de haberle dado la vuelta te lleva a un lugar mejor".

Además de la actuación, en este 2024 la intérprete de Te felicito ha vuelto al teatro gracias a la obra Hijas de su madre.

"Estoy muy feliz por eso también. Voy a dar unas funciones, sé que van a Torreón el 19 de enero, pero no me tocará ir. Les deseo lo mejor a mis compañeras. La historia está muy padre. Somos un montón de viejas locas en escena".

En cuanto a la música, Laura informó que no sabe cuándo retornará a la música.

"He grabado cosas muy lindas que iré dando a conocer poco a poco. Por lo pronto voy a cantar en la telenovela".