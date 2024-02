Repertorio

Algunos temas que sonarán sin:

*Puño de diamantes

*Amiga soledad

*Te odio y te amo

*Olvídame tú

*Sentimientos de cartón

Su voz es muy potente, al igual que su carisma, de ahí que en tan solo un año de trayectoria formal musical esté gustando bastante.

El joven cantante lagunero, Carlos Eduardo, se ha abierto camino en varios restaurantes de la región. La gente habla tan bien de su talento, que fue uno de los invitados del mes de febrero de El Sonidero Lagunero, programa de este diario que busca fomentar el talento local.

Tras interpretar temas muy ad hoc a este mes del Amor y la Amistad, el cantante se definió durante la entrevista.

"Soy un cantante lagunero emergente. Tengo poco cantando y trato de llegar a la gente con el contenido romántico que me gusta cantar. Ahora sí que soy un romántico empedernido".

Reveló Carlos Eduardo que además de la música, se encuentra estudiando una carrera.

"Sigo estudiando ingeniería industrial, no descarto estudiar algo relacionado con la música. Prepararse, en mi caso como ingeniero, es un respaldo para tu vida, pero la música siempre me ha apasionado. Uno de mis sueños es facturar de los escenarios.

"En casa no hay nadie con aptitudes artísticas, creo que voy a abrir la brecha", dijo y añadió entre risas que, "La verdad es que empecé como un cantante de duchas".

EN SU VIDA

Bastante emocionado, el joven informó de qué manera las notas musicales influyen en su día a día.

"Siempre he sido un alma musical. Me agrada la música viejita, la romántica. Me enfocaba antes en tocar instrumentos y fue de un tiempo para acá que me di cuenta de que tenía las herramientas necesarias para cantar y me enfoqué para poderlo dar todo".

Las influencias de otros artistas, han sido básicas en la carrera de Carlos Eduardo, según dio a conocer en la entrevista.

"Me han marcado The Beatles, ellos fueron la razón por la que inicié en este mundo artístico. Para mí, los más grandes han sido Luis Miguel, Juan Gabriel, José José. Todos han tenido algo específico que los hace grandes y de cada uno de ellos se puede tomar una referencia".

Al preguntarle, qué cantantes y melodías se pueden ubicar rápidamente en su cuenta de Spotify, el chico sorprendió con su respuesta.

"Tengo una lista de reproducción de las rolas de los ochenta y los noventa. Hay unas canciones de Ricardo Montaner, Marc Anthony. Es un mix un poco desbalanceado. Hay temas que no entono, pero sí las escucho".

A Carlos Eduardo le quita el sueño poder presentarse en grandes escenarios, pero mientras lo logra, se presenta en restaurantes locales.

"Estoy en un lugar de carnitas en la avenida Juárez y en otro en el Puerto Noas. En ambos pueden verme los fines de semana. Les platico que la canción que siempre me piden es La incondicional".

¿Dónde se encuentra?

Estas son las redes sociales del cantante

*Instagram: eduardoosanchezr

*Facebook: Carlos Eduardo Music

*Tiktok: lalosanr01