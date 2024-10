Sian Chiong confiesa que está tomando terapia tras 'La Casa de los Famosos México'

La polémica en la que se ha visto envuelto Sian Chiong, a raíz de su participación en "La casa de los famosos México", llevó al actor cubano a tomar la decisión de asistir a terapia psicológica, no sólo para lidiar con ella, también para reflexionar sobre lo que pasó durante su encierro.

Como integrante del reality, Chiong realizó algunas acciones y comentarios que lo convirtieron en el blanco de fuertes críticas; incluso, algunos productores le cerraron las puertas de sus próximos proyectos.

Ahora, y en entrevista para varios medios regiomontanos, el actor confesó que está bajo ayuda profesional, pues, aunque su familia y amigos le han demostrado su apoyo incondicional, busca una segunda opinión de todo lo sucedido: "Estoy en terapia. tomé la decisión (porque), a pesar de qué mi madre y mi padre siempre han sido mis psicólogos, siento que en este momento sí, necesito una opinión más neutra", dijo.

Chiong, confesó que fue una decisión muy personal, pues el choque de realidad, tras su salida del programa, fue muy fuerte y le ocasionó algunos problemas de ansiedad que no sabía manejar: "No ha sido fácil asimilar una nueva parte de la vida. En la noche me estaba costando mucho (dormir); a veces me dan un poco como ataques de ansiedad al recordar ciertas cosas, el que me vengan a la mente pensamientos no tan positivos. Entonces sí dije: 'Necesito soltar todo esto con alguien'", agregó.

Sobre la posibilidad de que pudiera volver a participar en un programa de este tipo, el cubano se negó rotundamente: "Yo hice esto por salir de mi zona de confort. Yo soy actor, soy cantante y dije: '¿Qué tal si pruebo algo diferente? Ver cómo me hace crecer, ver cómo me hace mejor persona'. En ese sentido sí creo que se logró, pero ya viví la experiencia".

Por último, el exhabitante de "La casa de los famosos" también habló de su relación con Gala Montes, y es que, recientemente, ésta dejó claro que se sentía sumamente decepcionada del cubano y que no le interesaba retomar la amistad: "Yo le dije que lamentaba mucho una cosa que hice, que me perdonara. Ahí me dijo: 'Tranquilo, no pasa nada. Ya quedó atrás'. Entonces me quedo con eso", finalizó.