Si se pagará el programa Produciendo para el Bienestar, hay siete estados pendientes entre ellos Coahuila

Mientras que en la delegación de la Secretaria del Bienestar en Coahuila, les dijeron que no ya no se les iba a pagar el recurso que recibían del programa Produciendo para el Bienestar, hace unos días en la mañanera la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que si se cumplirá con la entrega de ese apoyo y se dispersará a una parte en este mismo año y al resto en el 2026.

“En la delegación del Bienestar en Coahuila nos dijeron que no se nos iba a dar ese apoyo, que no ya no había nada, que no había dinero, pero la presidenta Claudia dijo en una mañanera que se iba a pagar una parte este año y la otra parte el año que entra” declaró el dirigente de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales.

Se habla de que son 1,400 millones de pesos lo que no se entregaron a los productores de los estados de; Chihuahua, Sonora, Nayarit, Coahuila, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa y Sonora.

En su momento el Navarro Morales dijo que en lo que respecta a Coahuila son 23 millones de pesos los que estaban etiquetados en ese programa y se les entregaba a productores de la Región Sureste, ya que solamente estaban considerado para productores de temporal y con cultivos básicos, como frijol o maíz, por lo que para los agricultores de la Comarca Lagunera dicho programa que antes se conocía como, Proagro o Procampo “desapareció”.

El dirigente campesino manifestó que, incluso la diputada y dirigente nacional de CNC, Leticia Barrera y el senador Rubén Moreira realizaron una rueda de prensa que se realizó en el Congreso de la Unión, para dar a conocer que se seguirá “peleando” para que se entregue ese programa y otros apoyos que se gestionarios, aunque dijo que en ese momento los comentarios no fueron alentadores.

No obstante, el entrevistado reiteró que, la presidenta del país abordó el tema del programa Produciendo para el Bienestar, en la conferencia matutina, donde estuvo acompañada por los titulares de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Julio Berdegué Sacristán y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó que si dispersaría en los siete estados que quedaron pendientes, pero falta ver cual que se les especifique como se va a entregar.

“Lo único que se está esperando es que si la entrega va a ser parcial en siete estados que están pendientes y si se va a pagar a todos los productores de la mitad de los estados este año y a los otros el año que entra”.

El representante de la CNC en Coahuila, manifestó que al menos el anuncio representa para los campesinos; una luz de esperanza, pero reiteró que los diputados y senadores de esos siete estados necesitan reforzar la gestión para que si se realice, ya que dijo hay un ambiente de aliento y escepticismo en los compañeros.

“Por lo menos ya se dijo que se va a pagar, pero la pregunta sigue siendo la misma; ¿donde quedó ese dinero? Si se supone que ya estaba etiquetado en el Presupuesto de Egresos para este 2024. Vamos a estar atentos y esperando que sea una realidad y que para el próximo año no nos vayan a quitar ese programa (Sembrando para el Bienestar) tan noble como ese, amén de que para el campo nos quitaron todos los programas y si desaparecen ese, es el tiro de muerte para los campesinos”.