Si presentan síntomas de dengue, el epidemiólogo recomienda no automedicarse

El titular del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número siete, Gerardo Gamaliel Macías Ruíz, pidió a la población no automedicarse, al presentar algún síntoma de dengue, ya que con el simple hecho de tomarse alguna aspirina para aliviar el dolor o fiebre, el paciente tendría otras repercusiones, debido a que entre las alteraciones que causa la enfermedad afecta al hígado y las plaquetas.

Dijo que, el dengue también afecta a las plaquetas, que son las encargadas de contener el sangrado y la misma patogenia de la enfermedad las afecta, por eso hay personas que presentan abundante sangrado, lo que se cataloga como dengue grave o anteriormente conocido dengue hemorragico.

“Por ejemplo a la aspirina se le conoce como antiagregante plaquetario y no deja que se fundan o se hagan bolita para que detengan el sangrado y si tenemos poquitas y con ese tipo de medicamento, pues no no las dejan hacer su trabajo, por eso la recomendación es no automedicarse y acudir con el médico”.