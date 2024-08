Si eres de Lerdo y de la clase 2006 tramita tu cartilla del servicio militar

La Junta Municipal de Reclutamiento en Lerdo hace un llamado a los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad este año o están por cumplir los 18 años antes del 15 de octubre, para acercarse a las oficinas y tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional.

Es importante presentar en las instalaciones, su documentación original y en copia de: formato actual del acta de nacimiento y del CURP, certificado de estudios o constancia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio reciente, y en caso de ser remiso, credencial de elector.

Así como 5 fotografías de estudio, tamaño cartilla, (sin retoque, papel mate, donde el interesado aparezca en un fondo blanco, con camisa blanca, pelo corto, frente despejada, no bigote, no barba, patillas cortas, no collares, piercings ni aretes).

El último día para realizar este trámite será el martes 15 de octubre del presente año, en la oficina de Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en la Unidad Administrativa de San Isidro (calle Ramón Leyva, entre López Rayón y Galeana, colonia San Isidro). Los documentos se recibirán en un horario de 8 de la mañana a las 13:00 horas, de lunes a viernes.

Los remisos (de 19 a 40 años de edad) también pueden acercarse para elaborar su Cartilla del Servicio Militar Nacional.