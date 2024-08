Shrek regresa para ir a un lugar 'Muy Muy Lejano' otra vez

Había una vez en un reino Muy Muy Lejano... varios fans de Shrek que esperaban ver su película favorita nuevamente en la pantalla grande.

Luego de que los mexicanos estuvieran cuestionándose si “¿ya merito?” se reestrenaba en cines el segundo filme de esta saga, Cinemex confirmó que hoy el ogro verde “Shrek” evocará las risas que la cinta animada del 2004 ha provocado en toda una generación.

El éxito de DreamWorks Animation, Shrek 2, rompió el esquema de cuentos de hadas y en el citado año fue la película más taquillera, recabando más de 920 millones de dólares a nivel global.

Además, fue nominada a dos premios Oscar en 2005, a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, por Accidentally In Love.

Cabe mencionar, que al final también suena una famosa canción, Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin, pero interpretada por Eddie Murphy y Antonio Banderas; Ricky dijo a un periódico británico que de las versiones de este tema “La que más me ha gustado de todas, sin duda, es la que hace Antonio Banderas en Shrek 2”.

En el 2001 “Shrek” encontró a su verdadero amor, por lo que en esta secuela el protagonista se enfrenta a uno de los miedos de varias parejas: conocer a sus suegros. Después de su luna de miel, “Shrek” y la princesa “Fiona” viajan a Muy Muy Lejano para presentarse ante el “Rey Harold” y la “Reina Lillian”, padres de “Fiona” por petición de sus majestades.

En esta aventura, “Burro” continúa acompañándolos y se une un nuevo secuaz, el “Gato con Botas”. Por su puesto, se enfrentarán a algunos retos y a su antagonista “El Hada Madrina”. Así que si quieres revivir esta historia con la experiencia completa de ir al cine, tu oportunidad es hoy con cuatro funciones en Cinemex a partir de las 14:00 horas.

SHREK UNE A LAS PERSONAS

Shrek no sólo es sinónimo de diversión, también de unión en relaciones interpersonales como la amistad. Las oriundas de Gómez Palacio, Perla Palacios, de 21 años, estudiante y emprendedora y Martha Catalina Ortiz García, de 21 años, también estudiante, son amigas desde que estaban en preescolar y su común denominador es el gusto por Shrek.

El pasado 17 de agosto ambas festejaron el cumpleaños de Catalina y la temática de su fiesta fue del ogro verde.

Vía telefónica, “Cathy” (como es llamada por sus amigos) narró a esta casa editora por qué eligió el mundo cinematográfico de Shrek para celebrarse: “Se me hizo padre, era un tema en común entre todos mis amigos, que a todos nos gusta y para tener ese vínculo de una generación”.

Además, echaron a volar su imaginación y utilizaron elementos característicos de cada personaje, ella fue “Fiona”, su hermana fue la “Dragona”, su mejor amiga Perla fue el “Lobo feroz”, entre otros.

Así que trasladarse a “Muy Muy Lejano” para celebrar sus 21 primaveras fue lo ideal, ya que creció con sus frases y chistes, como Perla, quien al igual que Catalina dijo en entrevista telefónica que la saga de este ogro “representa la convivencia con mis amigos”.

En su caso, la preferencia por este filme se dio cuando tenía tan solo cinco años de edad, en sus periódicas visitas a Blockbuster, la extinta franquicia estadounidense: “Me acuerdo que mi mamá me llevaba los viernes a rentar películas a Blockbuster y siempre rentaba la de Shrek y me gustaba mucho.

Después mi mamá me consiguió el disco porque la rentaba tanto que ya mejor me compró el disco para que la viera” dijo Perla. Pese a que la primera la tenía cautivada, la dos se convirtió en su favorita.

Las ha visto tantas veces que ya se sabe los diálogos. Ambas amigas coinciden en que esta cinta tiene varias enseñanzas: “Uno de los principales mensajes es que lo que importa es tu actitud y no tanto la cuestión física. ‘Shrek’ era un ogro y aun así consiguió a su otra mitad”, reflexionó Perla, mientras que “Cathy” reafirmó que muestra el “querer a alguien por cómo es”.

EXPECTATIVAS PARA SHREK 5

“Algo épico que logre continuar con esta saga” es lo que Catalina espera para la ya confirmada Shrek 5.

En julio de este año DreamWorks emocionó a los fans tras compartir un video anunciando la llegada de la película en 2026 y lo mejor es que también el reparto original está de vuelta.

“Sí, me causa emoción, pero también me causa un poco de miedo, porque no sé si la vayan a regar”, concluyó Perla; en caso de que hagan modificaciones a la historia, prefiere quedarse con las primeras tres películas.

Mientras tanto, hoy los fans de Shrek 2 tienen “la felicidad al alcance de una lágrima”.