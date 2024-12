Shocker revela recaída en adicciones y se disculpa con fans de Monterrey

En los últimos días se volvió tendencia en redes sociales el nombre de Shocker, experimentado luchador mexicano que no cumplió con una fecha en Monterrey.

Dejando además de a los fanáticos con ganas de verlo de vuelta en los cuadriláteros, una gran preocupación al hablarse de una recaída en las adicciones.

Luego de horas de incertidumbre sobre su estado de salud, fue el mismo luchador quien habló de lo ocurrido, revelando que las versiones de una recaída fueron reales.

José Soria, nombre real del esteta se dijo agradecido con su familia por el apoyo en el difícil momento, en plena celebración de la Navidad.

"Mi familia me protegió. Soy un adulto, tengo 54 años de edad y a lo mejor no me comporto así porque me siento joven. Tuve una crisis, una recaída, y voy a trabajar en ello. ¿Cómo? A base de la terapia psicológica. Tuve una terapia de autoayuda, un grupo, y lo vamos a hacer. Poco a poco", compartió.

Shocker, aprovechó el espacio para disculparse con los fanáticos regios, quienes no pudieron verlo en acción.

"Una disculpa a toda la gente en Nuevo León. No pude llegar, ya saben por qué. No quiero entrar en detalles", finalizó.