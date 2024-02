Shannen Doherty arremete nuevamente contra Alyssa Milano

Este fin de semana se llevó a cabo la MegaCon en Orlando, evento en el que Shannen Doherty compartió un panel junto a Holly Marie Combs y Rose McGowan, en donde nuevamente su sonada polémica con Alyssa Milano hizo eco en las preguntas de los asistentes.

Desde hace varios años, Shannen ha declarado lo hostil que se volvió trabajar con Milano, al punto de que esto habría causado su salida de la exitosa serie juvenil que seguía la vida de tres hermanas hechiceras.

La historia se volvió a tocar en diciembre pasado, cuando Marie Combs fue invitada al podcast de Doherty y reconoció que Milano puso un ultimátum para que fuese despedida de la producción.

Según Combs, el productor de la serie Jonathan Levin le dijo lo que había ocurrido y que Milano estaba involucrada.

"Dijo, ya sabes, 'básicamente estamos en una posición en la que es lo uno o lo otro'. Nos dijeron (por Alyssa) que éramos (Shannen) o yo, y Alyssa amenazó con demandarnos por un ambiente de trabajo hostil", dijo Combs, y agregó que Milano utilizó a un mediador para documentar cada vez que se sintió incómoda.

Ahora, en el reciente panel realizado, las actrices sostienen sus palabras y aseguran que nunca actuaron de mala fe contra Milano, a quien incluso dicen haber protegido durante años.

"Simplemente dijimos la verdad en mi podcast, porque la verdad realmente importa. En este momento de mi vida, con mi diagnóstico de salud, luchando contra una enfermedad horrible todos los días de mi vida, también es increíblemente importante para mí que se diga la verdad en lugar de la narrativa que otros han expuesto para mí. Lo contamos juntos. Dijimos nuestra verdad y mantenemos nuestra verdad", aseguraron Shannen y Marie Combs.

"No está sucediendo ninguna historia revisionista en la verdad que sé que contamos. No se arrojan cepillos ni zapatos. No hay ningún retraso para fijar. No hay mediador durante meses. Recuerdo los hechos como si todavía viviera en ellos, y lo que diré es que lo que alguien más podría llamar drama es para mí un trauma real con el que he vivido durante mucho tiempo. Solo a través de mi batalla contra el cáncer decidí abordar este trauma y ser abierta y honesta al respecto, para poder realmente recuperarme de un medio de vida que me fue arrebatado a mí y a mi familia porque alguien más quería ser la número uno en la hoja de llamadas. Esa es la verdad.", aseguró Doherty.

"Diré una última cosa: te hemos protegido durante mucho tiempo. Te hemos protegido todo el tiempo que hemos podido. Holly Marie Combs y yo, todas nosotras. Y hay una gran comediante llamada Katt Williams que tiene un dicho maravilloso: 'Los ganadores no permiten que los perdedores reescriban la historia'", añadió la intérprete Rose McGowan, en solidaridad con Doherty.