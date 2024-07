Shanik y Paola Durante revelan detalles del caso de Paco Stanley y Mario Bezares

Shanik Berman y Paola Durante tuvieron una acalorada conversación sobre el trágico suceso de la muerte del conductor Paco Stanley.

El controversial asesinato de Paco Stanley, ocurrido en junio, de 1999, sigue siendo un misterio para todo el público dentro y fuera del mundo del espectáculo, y es que, a 24 años de lo ocurrido, aún no logran hallar con el responsable de su muerte.

Este tema fue rescatado por la periodista Shanik Berman, quien, durante su participación en La Casa de los Famosos México, ‘encaró’ a Paola Durante, una de las mujeres involucradas con este suceso, y le cuestionó sobre este suceso y la supuesta participación de Mario Bezares,

"Le dijeron la procuraduría al chofer, a Jorge Gil, que pusieran a Mario”, comenzó a decir Paola. “Él no lo puso, todos los que estuvimos ahí somos inocentes. No tengo ninguna duda de Mario. Yo me alejé de él en algún momento y le debo una disculpa".

Shanik la interrumpe y le dice: "¿Por qué? Porque creíste que era culpable".

Ante esto, la mujer que alguna vez fue edecán en uno de los programas de Paco Stanley respondió: "No, solo me quería alejar de todo, y tal vez Mario pensó que yo me alejé de él, pero no dudo de Mario, yo lo adoro, lo quiero muchísimo".

Las cosas comenzaron a escalar aún más cuando Paola le cuestionó a Shanik si ella pensaba que Mario Bezares había matado a Paco, a lo que la mujer destacó que las personas que llevaron a cabo este lamentable hecho había sido alguien más.

"Esas personas (las personas que lo mataron) no necesitan amenazar a nadie, no necesitan que pongan a alguien, ellos lo hacen solitos, no tenían por qué amenazarlas. Mario ha sido muy juzgado y Shanik, te juro que es horrible".

Debido a esto, Gomita, otra de las participantes de este famoso reality, confiesa que ella ha convivido con los familiares de Mario, a quienes catalogó como buenas personas.

“Yo hablé con él, me abrió las puertas de su casa, conozco a su familia, y yo digo: 'pero si hiciste algo tan malo, o eres una persona tan mala, ¿por qué la vida lo premia con este proyecto? ¿Por qué dios lo premió con esa esposa que no lo dejó adentro de la cárcel?’, ni con esos hijos maravillosos que tiene, por que los dos son unos caballeros y unos tipazos, entonces yo digo, ‘¿por qué juzgarlo?’ si fuera una mala persona no daría siquiera la cara".

Al finalizar con sus declaraciones, Paola Durante reveló que, a pesar de todo, ellos continuaron dando la cara y defendiéndose de las acusaciones.

“Nosotros si hemos dado la cara, y el repudio social es lo peor que le puede pasar al ser humano, el que yo me haya tenido que ir de la Ciudad de México a Vallarta porque no encontraba trabajo, todo mundo me juzgaba, me llamaba asesina. Eso no me representa a mí, ni a Mario, somos seres humanos que no merecemos eso”, sostuvo.