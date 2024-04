Shamir Fernández inicia campaña en Torreón y asegura que no habrá pactos postelectorales

Esta tarde arrancó la campaña electoral de Shamir Fernández Hernández, candidato a la alcaldía de Torreón por los partidos Morena y PT.

En su intervención, dijo que “hoy estamos de fiesta porque iniciamos los que vamos a ganar la presidencia municipal de Torreón”.

Dijo que para él es un honor ser candidato de la coalición Sigamos haciendo historia por Coahuila, pues en el partido está la nobleza y la verdadera lealtad. Comentó que en cada recorrido y en cada calle, “siempre escuchaba la misma queja de la gente” en el sentido de que las calles están llenas de baches y sucias, que hay falta de agua e inseguridad.

“Amigas y amigos, desgraciadamente todo es verdad, hoy Torreón es una ciudad sumida en el caos, una ciudad descuidada y abandonada. La corrupción impera en el municipio porque se gasta en otras cosas menos en la gente, la lucha que enfrentamos no es el poder por el poder, es un movimiento que busca integrar a todas las corrientes y a toda la gente y a todos los grupos sociales, sobre todo, a aquellos que se sientan defraudados de sus presidentes municipales que les han fallado”, declaró.

Aseguró que la actual administración municipal despacha desde las alturas “y no me refiero al edificio de la Plaza Mayor, sino de lo más alto de la arrogancia, de lo más alto de la soberbia, han hecho oídos sordos y ojos ciegos de los más desprotegidos y los más vulnerables. Por eso les digo, trabajaré en equipo con ustedes, me gusta la ayuda mutua y hacer de las debilidades fortaleza, porque como dice nuestro presidente, ‘amor con amor se paga’”.

En su discurso, Shamir dijo que creará las condiciones para traer más y mejores inversiones, infraestructura, empleos, seguridad y oportunidades para los torreonenses. “A los que integran el viejo régimen, a los que quieren hacerle siguiendo daño a Torreón, a los que quieren sacar raja política y a los que pretenden hacer negocio aprovechando los recovecos de la ley, a todos esos corruptos que andan por ahí, a todos esos les digo, basta, hasta aquí llegaron”, expresó.

Afirmó que no habrá pactos postelectorales, que no se perdonarán faltas o delitos de los adversarios, que señalarán las irregularidades que tengan y que no habrá más aviadores en el municipio de Torreón. “No habrá nepotismo, adiós a esos contratos leoninos con proveedores de dudosa reputación y adiós al compadrazgo, vamos a tener cero tolerancia con los servidores públicos corruptos, con los incompetentes, y también con los insensibles que piensan que el municipio es propiedad de ellos, el municipio es propiedad de la gente”.

Señaló que su gobierno será humanista, de igualdad y apertura a la diversidad y que hará una limpieza que no dejará espacio para los deshonestos. En próximos días, el candidato informó que presentará un proyecto de 100 días para transformar Torreón.

El mitin inició minutos antes de las 17:00 horas y fue amenizado por la agrupación musical Chicos de Barrio. Muchas personas llegaron en vehículos particulares y taxis y otras más, fueron trasladadas al acto político en camiones del transporte público de municipios como Gómez Palacio, Matamoros y Torreón, que se estacionaron a los alrededores del Bosque Venustiano Carranza. Se colocaron vallas de seguridad y a militantes y simpatizantes, les entregaron banderines, playeras y agua embotellada.

El candidato arribó al escenario unos 15 minutos antes de las 19:00 horas, en compañía del líder de Morena en Coahuila, Diego del Bosque así como candidatos a senadores y diputados federales por Coahuila y Durango, como Cinthia Cuevas, Cecilia Guadiana, Pily de Aguinaga, Ricardo Mejía Berdeja y Betzabé Martínez. También asistió el morenista Tanech Sánchez y candidatos a regidores que forman parte de la planilla de Shamir Fernández.

HAY UNIÓN: SHAMIR FERNÁNDEZ

En rueda de prensa, el candidato dijo que este mitin fue uno de los mejores eventos que ha tenido Morena en Coahuila, refiriéndose a que hubo una gran asistencia. Calculó que asistieron entre 5 y 6 mil personas.

Señaló que su campaña será de propuestas y de altura, pues la gente está cansada de la guerra sucia. Sostuvo también que tiene los números a favor y que la gente lo ha recibido con cariño y afecto, además de que no ve problema de inseguridad para los actos de campaña, pues en su momento, cuando fue secretario de la Comisión de Seguridad en el Congreso, participó en muchas cosas para que Torreon estuviera seguro.

Mencionó que invitó a su inicio de campaña a todos los actores políticos, pero que algunos no pudieron asistir porque estaban de vacaciones, por situaciones familiares o porque estaban de gira en el estado como parte de las campañas.

Sostuvo que Morena “está muy fuerte” a nivel nacional y que en La Laguna, se incluirá a todos, que trabajarán en equipo y en unidad.

“Cuando uno es candidato, uno gana con todos, uno no puede ganar solo, un candidato no gana solo entonces tenemos que tocar a todos los compañeros y que todos se sientan parte de la transformación de Torreón”, apuntó. Finalmente, indicó que no tiene fecha exacta del debate entre los candidatos a la presidencia municipal, pero que será a puerta cerrada.