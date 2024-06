Shamir Fernández acude a votar y denuncia presuntos actos de intimidación

El candidato a la alcaldía de Torreón por Morena y PT, Shamir Fernández Hernández, acudió a emitir su voto a la casilla 1234, ubicada en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores (IMES) de la zona Centro. Se formó a las 10:15 de la mañana y tras una hora de espera emitió su voto.

Dijo que le han reportado algunos incidentes en el poniente de Torreón, protagonizados presuntamente por funcionarios municipales. Acusó actos de intimidación y que incluso, una persona descendió de una camioneta y le quebró el vidrio de la parte trasera al vehículo del candidato a regidor Gerardo Calvillo, sobre el bulevar Constitución. Dijo que no tiene conocimiento de detenciones.

“Desgraciadamente, tenemos entendido que en este caso Pepe Ganem y sus escoltas andan queriendo amedrentar a la gente, andan queriéndola asustar.

Ahorita tengo entendido que andan persiguiendo los operadores o trabajadores, entonces pues pedimos tranquilidad, serenidad, en el sentido de que si hay un tema que se tenga que perseguir por ley se haga.

Es solamente un tema de intimidación, quieren seguir en el poder, quieren seguir con sus privilegios y la verdad es qué hay que ser fuertes, esa revolución de conciencia nos va a ayudar a que tomemos la mejor decisión para Torreón y para el país”, declaró.

Mencionó que ya le solicitaron a la Guardia Nacional que realice rondines para dar tranquilidad a la ciudadanía.

“Así tenemos varios temas de intimidación, no nos vamos a dejar, la gente ya está despierta, pero bueno, esta pasando, queriendo intimidad a la gente, no nos vamos a dejar intimidar y eso, desgraciadamente, pues no es bueno para la democracia, aquí queremos que sea un tema libre, que la gente vaya y ejerza su voto como debe de ser, secreto y que lo haga conforme a sus decisiones personales”, señaló.

Fernández Hernández añadió que en los últimos días ha habido una persecución en su contra; lo han seguido vehículos pero dijo que no caerá en provocaciones.

“Seguimos trabajando con una buena representación de casilla, seguimos trabajando con la movilización que tenemos en el sentido de invitar a la gente que vaya a votar como lo hacen todos los demás”, apuntó.

El candidato consideró que esta elección será historia y que la participación ciudadana será por encima del 65 por ciento.

“Todo mundo se está moviendo, todo mundo quiere participar, y todo mundo está haciendo lo que a su derecho, que es ir a ejercer el voto, aquí en Torreón va a ser histórico, estamos muy convencidos porque en todos lados hay una gran formación de ciudadanos, sobre todo en las colonias populares y eso a nosotros nos beneficia”, comentó.

Finalmente, indicó que alrededor de la una de la tarde, habrá una tendencia respecto a la votación.