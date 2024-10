¿Shakira ofrecerá concierto en Torreón?

Hace unos semanas, Shakira dio a conocer que en 2025 volverá salir de gira y evidentemente México se encuentra en su calendario.

Será en el mes de marzo del año próximo cuando la colombiana ofrezca conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, bajo el apoyo de Live Nation y Ocesa. El tour se llama Las mujeres ya no lloran.

Hace unos días, circuló en redes sociales un flyer en el que supuestamente se anunciaban más fechas de Shakira en otros sitios del país, pero traía detalles erróneos como estadios que no existen.

El día de hoy, ha salido otra publicación en la que se menciona que Shakira vendrá a Torreón y que en breve se dirá cuándo y dónde sería el aparente espectáculo.

Aunque hay quienes lo están dando por hecho, lo cierto es que la imagen no proviene de las cuentas oficiales de Shakira ni de OCESA o de otro medio que sea confiable y hoy en día es común que este tipo de publicidad, sin provenir de una fuente confiable, se viralice.

Habrá que esperar para saber si esta información resultó ser falsa o verídica. Shakira solo ha venido una vez a La Laguna y fue el 24 de mayo de 2007 cuando cantó en el Estados Revolución.

Aunque su canción dice: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", esta frase en particular no podría ser mejor aplicada para la propia Shakira, y es que su próxima gira mundial se ha convertido en un éxito rotundo tras agotar todas las entradas, incluyendo las de sus conciertos en México.

Hasta hace apenas unas horas, la colombiana había anunciado cinco shows en el Estadio GNP, batiendo así el récord que Taylor Swift impuso en 2023 con su The Eras Tour; sin embargo, esta misma tarde rompió la marca que logró imponer, al abrir una nueva fecha en el recinto.

"Gracias mi México lindo y querido por este logro histórico. Cinco fechas agotadas y vamos juntos por una sexta fecha. ¡No puedo esperar más!", escribió en su cuenta oficial de X.