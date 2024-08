Sergio Sepúlveda revela los motivos del fin de 'Difícil de Creer'

Sergio Sepúlveda, creador y conductor del exitoso programa "Difícil de Creer", explicó las razones detrás del final del programa que cautivó a la audiencia durante 14 años.

"¿Qué sucede con 'Difícil de Creer'? ¿Si era tan exitoso, Sergio, qué sucedió?", preguntaron a Sepúlveda, a lo que él respondió de manera directa: "Pues lo que sucede siempre. Empezamos en el 2007, nos firmaron por 13 capítulos y terminamos haciendo más de 700. Fue una locura, de manera constante y lo hicimos por 14 años".

¿Qué era Difícil de Creer?

El programa, conocido por explorar fenómenos y curiosidades del mundo, mantuvo un sólido desempeño en términos de rating y estabilidad financiera. Sin embargo, según Sepúlveda, las decisiones de programación no siempre dependen del éxito medible del programa.

"Mucha gente dice, 'Ay, es que se fue este conductor, es que lo corrió el productor'. No, no, no, el productor es un administrador de empresas. En una televisora no es el dueño de la empresa", aclaró.

Sepúlveda continuó explicando que, a pesar de los altos y bajos en el rating, el programa siempre mantuvo una gran estabilidad financiera. Sin embargo, llegó un momento en que los ejecutivos de la cadena decidieron que era tiempo de poner el programa en pausa.

"A fin de cuentas, el programa tuvo sus picos de rating, tuvo un descenso, tuvo una gran estabilidad financiera siempre y en algún momento decidieron que se tenía que descansar el programa y pues sigue descansando".

Sepúlveda revela que la cancelación de "Difícil de Creer" no se debió a conflictos internos ni a un descenso dramático en su popularidad, sino a decisiones estratégicas de la televisora. Mientras tanto, el programa permanece en pausa, dejando una huella imborrable en la televisión mexicana.