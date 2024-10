Sergio Canales ve con buenos ojos la posible llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana vive un momento de cambio bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien en varias conferencias de prensa ha sido claro sobre el tema de los naturalizados.

Asegurando que una vez que tengan sus documentos en regla y sean elegibles, podrá ser tomados en cuenta para vestir la camisa del Tricolor.

Siendo un ejemplo de ello Julián Quiñones y Germán Berterame, nombres a los que se podría sumar en un futuro Álvaro Fidalgo.

Jugador del Club América, que no es visto con malos ojos por una estrella de la Liga MX para representar a México, ya que se siente feliz en el país.

Se trata del español Sergio Canales, jugador de Monterrey que no pudo ocultar su emoción por un posible llamado en el futuro del exjugador del Real Madrid.

Asegurando que, en caso de darse, sería de gran ayuda para el Tricolor por su calidad en la cancha.

"Es muy buen jugador. No sé, o sea, es que al final cada uno tiene sus circunstancias, tiene sus experiencias, es una carrera muy diferente a la que he tenido yo. Es verdad que al final me parece muy buen jugador. Entonces bueno, creo que obviamente que tiene un nivel muy muy bueno para darle mucho a México también y para aportar. Lleva muchos años aquí y la verdad que él se siente encantado de nuevo aquí", comentó en entrevista con TUDN.