"A Miembros al aire le va de maravilla por las personas que están ahí dentro. A final de cuentas tú vas ahí a cambiar tu dignidad por el rating", dijo.

Además de Facundo, en este proyecto figuran Raúl Araiza, Paul Stanley, José Eduardo Derbez y Jean Duverger; grandes amigos del conductor.

"Raúl ya tiene como 15 años ahí. Ya le vamos a hacer su fiesta de 15 años. Con todos me llevó excelente y cada que lo veo platicamos de cosas chuscas. Ellos son bien chidos. La química entre nosotros se da, no se inventa".

En este concepto que nació en la TV de paga, los presentadores charlan de temas variados, pero no siempre coinciden en sus opiniones.

"Esa es parte de la magia. Por más que nos llevemos bien y lo que quieran, somos personas muy distintas entre nosotros. Cada quien está en su rollo y evidentemente no pensamos igual. En la diferencia se crea el contenido divertido. Lo que sí nos une a todos es que hemos sido traviesos y aventados".

Por otro lado, Facundo reveló que lo mantiene intranquilo la manera en la que, hoy en día, la gente busca cancelar a artistas en redes si algo que dijeron o hicieron lo tomaron no fue de su agrado.

"Todos estamos a un chiste de ser cancelados. De repente se te olvida que estás en un programa, uno se deja llevar y ya no podemos desplayarnos. Tenemos que estar recordando todo el tiempo de no regarla para no terminar quedando en el olvido de la cancelación.

"Se vuelve bien estresante porque es estar siempre en el filo de la cuerda floja, termina siendo una cuestión de cuidado. Ahora, muchos empezamos a hacer TV cuando había censura, algo que podía arreglarse, más no las cancelaciones de hoy en día".

Además de Miembros al aire, Facundo expresó que tiene otros proyectos.

"Empiezo a grabar, ¿Cuál es el bueno?, que es mi programa de Canal 5 y saldrá la temporada dos de Jalas o te rajas y ando viendo otros negocios".