ser actor'

El actor Mario Morán, quien se dio a conocer en la bioserie de Pedro Infante de nombre, Se llamaba Pedro, forma parte de la telenovela La historia de Juana, en donde ha logrado conectar con muchas más personas, algo que lo mantiene con una sonrisa de oreja a oreja.

"Después de haber hecho la biopic de Pedro encarnando al ídolo de México, muchas personas me decían que ya no aceptara personajes que no fueran protagónicos, pero para mí todos los personajes son especiales y les debo todo mi respeto.

"Ahora que estoy en La historia de Juana en el personaje de 'Feli´pe' he logrado un mayor reconocimiento. Luego las personas me dicen en redes o en la calle que les gusta mi trabajo. No había hecho un personaje de barrio que se dedicara a la mecánica", mencionó a El Siglo de Torreón.

En la trama de la historia producida por WStudios y TelevisaUnivison, Mario es "Felipe Bravo", quien está enamorado de "Enriqueta" (Daniela Cordero) y además es tío de "Juana" (Camila Valero).

"Justamente esta semana 'Felipe' tendrá una evolución más profunda. Está teniendo un acercamiento con su padre, 'Ramón Bravo', luego de que lo abandonara por bastantes años. Vamos a ver a un 'Felipe' más real y que tendrá que trabajar con el perdón".

Reveló el entrevistado vía telefónica que asumió varios retos para encarnar dicho rol.

"Aprendí de mecánica, pero no batalle porque en mi familia muchas personas como mi papá y mis tíos saben de esta labor. Tengo primos que son ingenieros mecánicos. Hay coincidencias con 'Felipe' y conmigo que me ayudaron a construir el rola de una forma satisfactoria", manifestó.

Comentó el actor que pese a que La historia de Juana ya había visto la luz (Juana la Virgen, 2002), esta nueva versión ha sido totalmente renovada.

"Nos decía la escritora, Perla Farías, quien construyo la trama de 2002, que siente que se ha superado como escritora y considera que esta versión es mucho mejor que la primera que elaboró. Evidentemente, la trama se encuentra actualizada, con situaciones que se viven hoy en día".

Por otro lado, Marco comentó que no se imaginaba que se volvería todo un actor.

"Yo no sabía que iba a ser actor. Cuando tenía 17 años me escribieron para ofrecerme estar en una agencia de actores y modelos y acepté. En un principio me dieron unos comerciales, sin embargo, les cuento que todo este mundo en ese momento era desconocido para mí.

"Mi hermana es cantante y participó en el programa Buscando a la nueva banda Timbiriche, entonces siempre iba a verla y desde ahí me empezó a llamar la atención lo que pasaba en los escenarios. Ya luego comencé a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa y posteriormente llegaron proyectos como Los ricos también lloran, La Doña y por supuesto Se llamaba Pedro Infante".

Antes de dar por terminada la charla, Morán reveló que espera conocer La Laguna en un futuro no muy lejano.

"No tengo la fortuna de conocer la Comarca Lagunera, espero la vida pronto me lleve. Gente, por favor no se pierdan La historia de Juana de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Se las encargo", explicó.