Sensacional rendimiento de Coahuila en tiro con arco

La delegación de Coahuila tuvo un cierre de alarido en la disciplina de tiro con arco, en los Juegos Nacionales Conade 2024, tras conquistar un total de 39 medallas, con un balance de 13 oros, 18 platas y 7 bronces, obteniendo el tercer lugar general en la disciplina.

Dafne Quintero y Sebastián García se convirtieron, por séptima ocasión, campeones nacionales en equipos, modalidad compuesto, categoría Sub 24, luego de derrotar en el duelo por el oro a la pareja de Jalisco por 155-154. Por su parte, Rafael Muñoz se quedó con la presea dorada en la modalidad individual compuesto, categoría Sub 18, tras derrotar en la final a Esteban Ríos, de Yucatán, por 144-140. Coahuila hizo el 1-2 en individual en recurvo Sub 21, con Juan Pablo Téllez como medallista de oro, quien derrotó a su compañero Raúl Rodríguez por 6-2 en la final.

En recurvo Sub 21, Sophia Salazar se quedó con la plata individual tras caer en la final ante Mariana Salas, de Nuevo León, por 7-1; mientras que por equipos mixtos, Sophia hizo mancuerna con Juan Pablo Téllez, para terminar segundos tras caer ante la pareja de Baja California por 6-0. Además, Jesús del Ángel Flores Alanís protagonizó una final de alarido por el oro individual en recurvo Sub 24, y en flecha de desempate, cayó ante Caleb Urbina, de Nuevo León, por 6-5, para quedarse con la plata. Sebastián García sumó un bronce más en individual compuesto Sub 24, luego de vencer a Luis Lezama, de Yucatán, por 148-142. De igual forma, Selene Rodríguez terminó en el tercer sitio en compuesto Sub 21, tras derrotar a Adriana Castillo, de Baja California, por 146-144.

Con este resultado, el tiro con arco de Coahuila superó por amplio margen su cosecha de 2023, donde obtuvo 33 preseas totales, demostrando que esta disciplina es potencia a nivel nacional.