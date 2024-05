Señalan inconsistencias en vacantes de ISSSTE de Torreón

Jesús es de San Luis Potosí y en diciembre del año pasado se registró como aspirante al puesto de nutricionista en el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE de Torreón que está próximo a inaugurarse. Han transcurrido cuatro meses y cuando consulta el estatus de seguimiento, introduciendo su nombre y folio, aún le aparece “Revisión de documentos”, lo cual dice que no concuerda con los tiempos que estableció desde noviembre de 2023 el Instituto.

De acuerdo a la convocatoria, en Torreón, el registro de aspirantes comprendía del 30 de noviembre de 2023 al 16 de febrero de 2024 y la revisión curricular del 19 de febrero al 1 de marzo de 2024. La evaluación de aspirantes sería del 4 al 15 de marzo de 2024 mientras que la integración y notificación de resultados se programó para el 20 de marzo de 2024.

“No nos han dado notificaciones sobre los seguimientos o evaluaciones de postulantes. Me registré en diciembre de 2023 y actualmente la plataforma continúa de la misma manera, mis documentos aparecen en estado de revisión. Me postulé para el área de Nutricionista, soy de San Luis Potosí, estoy buscando la oportunidad de ingresar a ese hospital. Para el 20 de marzo debieron darnos resultados o notificarnos y hasta la fecha no tenemos noticias”, dijo a esta casa editora.

Hay otras personas que se postularon para Enfermería y hace un mes, en el estatus de seguimiento les apareció que habían sido seleccionadas pero después, volvieron a ingresar y estaba la leyenda de “revisión de documentos”.

Prefirieron no revelar su nombre para evitar represalias. El año pasado, la dirección general del ISSSTE estaba a cargo de Pedro Zenteno y en ese entonces, se dijo que esta unidad de nueva creación requeriría 1,926 puestos en 46 categorías.

El personal de salud postulante manifestó su inconformidad debido a que recientemente, el ISSSTE anunció una convocatoria extraordinaria para personas interesadas en ocupar algún puesto en el HRAE. El registro está disponible en el portal de Internet: https://convocatoria.isss-te.gob.mx/registro

La actual directora del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján indicó que continuaba el proceso de reclutamiento es para cubrir 6 mil 472 vacantes en seis unidades de nueva creación en el país, entre ellas la de Torreón. Dijo que ya se habían contratado a mil 605 trabajadores de la salud, entre personal médico y de enfermería para clínicas y hospitales.

‘NO VEMOS RESULTADOS’

En el sitio oficial de Facebook del propio Instituto, se ha invitado a participar en las convocatorias. Incluso, hay una publicación que dice: Amigo especialista de Torreón o Cabo San Lucas, te recordamos que sigue abierta la convocatoria para formar parte de nuestras nuevas unidades médicas en esas regiones. ¡Sé parte de nuestra institución!. Consulta las bases”.

Debajo de dichas publicaciones, varios usuarios se han quejado de las convocatorias y han publicado mensajes de: “No vemos resultados desde el año pasado en la convocatoria y no podemos volver a inscribirnos porque es el mismo folio”, “¿De qué sirve que cubra uno el perfil si acomodan a sus recomendados?”, “Yo me registré en diciembre del año pasado y quedé en espera de mi fecha para presentar examen que nunca llegó”.

También “Ya basta de que los líderes sindicales recomienden a su gente, inepta, sin mérito académico y sin experiencia solo por ser hija, hijo, amistades, compadre de líderes sindicales, aviadores…”, “Yo presenté examen en Torreón y a los tres días vuelven a sacar convocatoria, ¿qué onda?”, “(La convocatoria) Sólo es para taparle el ojo al macho, las terminan dando a los familiares del Sindicato y autoridades”, “Yo me postulé en Torreón y no me llegó ningún correo de si me aceptaron o me rechazaron, ¿saben qué ha pasado?” y “Yo me postulé en la fecha establecida desde el 2023 y no dijeron nada si se acepta o no, es una farsa, una pantalla”

Lo único que les contesta la institución de salud en repetidas ocasiones es: “Se te hará llegar un correo electrónico con las actividades a seguir. Por el número de aspirantes que participen en cada etapa, las fechas indicadas podrán sujetarse a cambio sin previo aviso. Si tienes duda, escribe a: [email protected] ¡Saludos!”. Así como “Si te seleccionaron, espera el correo electrónico con las actividades a seguir a partir del 20 de marzo del 2024…”