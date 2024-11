Señalan a Carin León de cantar en estado inconveniente en concierto | VIDEO

Carin León se está haciendo viral de nueva cuenta en las redes sociales, pero no por algo positivo.

En tiktok, Facebook e Instagram circula un video del cantante en donde está cantando en un concierto en la ciudad de Dallas, Texas.

Todo iba bien, hasta que presuntamente se habría puesto en estado inconveniente, tan es así que batalla a la hora de cantar un tema de su Tour Boca chueca.

"Cobran bien cobrado para ver un concierto así sin calidad no digo que no tomen pues ya es sabido en estos espectáculos así es, pero deben tener respeto a su público y luego exigen respeto del público", "Parece trailero ebrio en karaoke , y hay gente que paga por verlo y oírlo 'canta'" y "Yo ni borracho canto como ese we... canta ulerisimo ebrio o no ebrio", son algunos de los tantos comentarios que ha recibido el artista, quien hace unos meses vino a Torreón.

No es la primera vez que Carin se ve inmiscuido en una experiencia similar. El 3 de marzo de este año, actuó en su natal Hermosillo.

Ahí, de acuerdo con varios asistentes, el cantante se habría puesto ebrio y hasta confesó su gusto por drogas.

"No soy ejemplo de nadie . Pero la neta rola se me antoja, irme y me echaba un perico, lo que es, pa’ que le voy a decir que no, si sí. Como buen hermosillense, derecho, y a quien no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera”", contó en el show.

https://www.facebook.com/watch/?v=564779192809734