Semáforo se apagó como prueba piloto

Desde la semana pasada se han estado realizando pruebas piloto en el crucero semaforizado del bulevar J. Agustín Castro y Degollado, en Gómez Palacio, razón por la cual de forma intencional el Ayuntamiento apagó el semáforo para analizar en este periodo el comportamiento vial. "Aclarar que no está descompuesto ni se presentó alguna falla, se apagó a raíz de una petición que se abordó en el Cabildo", dijo el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes.

Algunos conductores que han pasado por esta zona reportaron a El Siglo de Torreón que el semáforo estaba descompuesto y que la autoridad no lo había reparado. No obstante, fue en la sesión de Cabildo pasada cuando derivado de una queja ciudadana se determinó realizar algunas pruebas piloto apagando intencionalmente este semáforo con el acompañamiento permanente de los tránsitos municipales.

Fue el regidor de Morena, Yahir Vitela García, quien ante el pleno del Cabildo explicó que en la zona existe una problemática por congestionamiento vial en horas pico y que era necesaria la presencia de elementos de tránsito y vialidad por ser zona que colinda con áreas de hospital pero también con varias escuelas.

"Es una petición. Por el bulevar J. Agustín Castro hay un crucero, casi llegando a la clínica del Seguro Social, por la calle que va dirigida a la Cruz Roja, y me parece que sí es peligroso. Van dos días que paso por ahí y nunca he visto elementos de Tránsito vigilando esa parte. Sí están en la parte del Seguro Social pero dos o tres cuadras antes, que es la calle rumbo a la Cruz Roja, me parece que se hace un gran aglutinamiento y aquí traigo unos videos que me mandaron", expresó el regidor, quien aseguró que la petición dijo que era algo de un grupo de vecinos que vivían en ese sector le hicieron llegar, quienes solicitaban además la presencia de tránsitos municipales por los escolares.

Ante esta petición la alcaldesa, Leticia Herrera, ordenó a la Dirección de Tránsito Municipal que la vigilancia de tránsitos fuera permanente en la zona.

PRUEBA PILOTO

Luego de varios días que permaneció el semáforo apagado y ante la confusión de la ciudadanía respecto a si este semáforo estaba descompuesto fue que este lunes 29 de enero el director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, informó a El Siglo de Torreón que el semáforo se apagó de manera intencional como parte de una serie de pruebas piloto que hicieron para ver la fluidez vial siempre con el acompañamiento de elementos de la Dirección de Tránsito ya que el problema era el congestionamiento vial a ciertas horas pico.

Informó que por la mañana estuvo todavía apagado con el acompañamiento de los elementos para dar fluidez vial pero que posteriormente se acordó encender el semáforo por la tarde luego de un análisis.

"Ya vimos el comportamiento vial en la zona estos días y a la conclusión que llegamos es que sería mejor una reprogramación del semáforo de manera que se le dé mas tiempo para evitar esos congestionamientos y como dijo la señora presidenta se va a contar con vigilancia permanente por parte de Tránsito independientemente de eso en horas pico, es decir, de las 7 a las 8:30 de la mañana y de las 12 del día a las 3 de la tarde porque efectivamente es un área por donde circulan conductores que van o vienen de las escuelas.