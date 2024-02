Selena Gomez rompe las redes con su 'look' en los SAG Awards

La cantante y actriz estadounidense, Selena Gomez, desató una ola de comentarios en redes sociales luego de su aparición en la alfombra roja de los SAG Awards 2024 celebrados la noche del sábado.

Durante su desfile, la protagonista de Only Murders in the Building posó para las cámaras en donde se le vio muy alegre y sensual con un vestido blanco de corte sirena del atelier de Versace.

Los fans aplaudieron la presencia de Selena, asegurando que fue una de las mejor vestidas de la noche, pues destacaron que la intérprete de Single Soon siempre se ha destacado por su buen gusto para vestir.

Selena Gomez en los Screen Actor Guild Awards. (FOTO: EFE)