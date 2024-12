Selena Gómez revela por qué perdió su fluidez en español

La actriz Selena Gómez ha estado bajo el foco de atención en los últimos días debido a su participación en la película "Emilia Pérez", aunque no precisamente por motivos positivos. Su pronunciación en español generó reacciones divididas, tanto entre usuarios de redes sociales como entre figuras del espectáculo, incluida Eugenio Derbez.

En una reciente entrevista para "Fresh Air", la mexicoamericana de 32 años reflexionó sobre la controversia y explicó las razones detrás de su pérdida de fluidez, a pesar de haber estado expuesta al idioma durante su infancia.

Gómez reveló que comenzó a trabajar a los 7 años, y a partir de entonces todos sus empleos fueron en inglés: “Simplemente perdí mi español. Yo pienso que es el caso de muchas personas mexicoamericanas.”

A pesar de las críticas, Selena está decidida a seguir participando en proyectos en español: "No creo que sea lo último que haga en español y justo por eso trato de honrar mi cultura tanto como sea posible", comentó la actriz de "Only Murders in the Building".

El actor Eugenio Derbez calificó de "indefendible" la actuación de Gómez durante una entrevista con la crítica Gaby Meza. Sin embargo, más tarde se mostró arrepentido por sus comentarios acerca de la interpretación de la actriz.

Selena fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Golden Globes 2025. En la película, que lidera las nominaciones, comparte créditos con la española Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña.

A través de Instagram, Selena expresó su satisfacción por el éxito de Emilia Pérez: "Hacer esta película valió toda la sangre, el sudor y las lágrimas. Estoy extremadamente orgullosa de este proyecto."

¿Cómo se preparó Selena Gómez para interpretar a Jessi del Monte?

Según la empresaria, fue la historia escrita por Jacques Audiard lo que la atrajo, aunque el casting le generó mucha tensión: "Lo más nerviosa que he estado en una audición".

Selena logró formar parte del proyecto con el número musical "Bienvenida", una de las escenas más complejas de Emilia Pérez: "Lo hice una vez, y [el director Jacques Audiard] dijo: 'Hazlo más loco'. Y me lancé completamente", relató la actriz a The Hollywood Reporter. Recuerda cómo se descontroló y cantó con todo su ser.

"Emilia Pérez" narra la historia de un líder de un cartel de drogas en México que finge su muerte y se somete a una cirugía de reasignación de género para empezar una nueva vida como mujer trans. Jessi del Monte es la esposa del narcotraficante y luchará por no perder el amor de su vida.

Selena, hija del mexicano Ricardo Joel Gómez, creció hablando español en Texas. Para la película, se entrenó en el idioma durante seis meses.