Selena Gómez: ¿De qué parte de México es la familia mexicana de la cantante?

El nombre de Selena Gómez ha estado inundando las redes sociales, esto debido a la pequeña "discusión" que tuvo con el actor mexicano Eugenio Derbez la semana pasada sobre su actuación en la película 'Emilia Pérez".

Después de que Eugenio Derbez criticara la actuación de la cantante en Emilia Pérez, comenzó una gran discusión en redes sociales debido a la pronunciación en español que empleo Selena en el largometraje, pues unos usuarios aseguran que 'no se le entiende nada' ya que no domina el español. No es secreto que la exchica Disney tiene ascendencia mexicana, sin embargo, la mayor parte de su vida y carrera fue hecha en Estados Unidos.

Los críticas argumentaban que la actriz había presumida en muchas ocasiones que 'ella era mexicana', pero eso no fui suficiente para que pudiera dominar el idioma y dar una 'mejor interpretación' .

"Decías ser mexicana y no puedes pronunciar bien alguna palabra en ese idioma", mencionaban los usuarios de redes sociales.

Algunos de los usuarios de las plataformas aseguraban que su actuación dejo mucho a desear, mientras que sus fanáticos la defendían argumento "su papel es de una 'gringa' que se casó con un mexicano y no domina el español", pero no esto no hizo que los críticos dejaran de hacer malos comentarios.

¿De dónde es la familia mexicana de Selena Gomez?

Aunque Selena nació y creció en Texas, Estados Unidos, siempre ha mantenido un fuerte vínculo con su herencia mexicana. En los últimos años, ha compartido de manera más abierta la influencia de sus raíces y el valor que la cultura mexicana tiene en su vida.

La conexión mexicana de Selena proviene de su padre, Rick Gomez. Sus abuelos paternos, Mary y Ricardo Gómez, nacieron en Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, se trasladaron a Monterrey, Nuevo León, donde nació y creció Ricardo, antes de emigrar a Texas poco después de su nacimiento.

Cuando era novia de Justin Bieber, se dieron a conocer unas fotografías de ambos visitando a la familia mexicana de la cantante.