Selena Gomez conquista París en minifalda negra con abertura

Con la Torre Eiffel de fondo, la cantante Selena Gomez posa feliz en un total look negro con el estilo más chic que suele inspirar una ciudad como París. Después del post en Instagram con el que emocionó a sus fans al anunciar un nuevo tema: "Love On" -cuyo lanzamiento será el jueves 22 de febrero-, se pueden apreciar sus postales de fin de semana en la capital francesa, donde pasó "40 horas", según compartió.

La actriz de la serie "Only murders in the building" luce elegante y sensual con un outfit en completo negro protagonizado por una minifalda con abertura, lo cual nos recuerda que con la cercanía de la primavera empieza la temporada de faldas cortas, con las cuales se pueden crear outfits tan sensuales como elegantes.

El total black no pasa de moda y no es aburrido. Selena Gomez eligió lucir este color que se asocia con la elegancia en su más reciente viaje a París. Llevó una minifalda que se robó todas las miradas, porque además de corta tiene una abertura lateral en la pierna. Es una prenda sexy que ella sabe llevar con elegancia.

¿Cómo? Equilibra con el top más cubierto y con medias, accesorio aliado para llevar minifaldas y vestidos cortos en invierno. Luce un básico de armario que muchas tenemos en el clóset: un top de cuello alto y manga larga, en el mismo tono. Define la cintura con un coqueto cinturón con detalles plateados.

Para sumar aún más elegancia a este outfit, la intérprete de "Single son" eligió unas zapatillas con punta triangular, efecto de charol y moño en el centro, un guiño al estilo coquette que seguirá conviviendo con otra tendencia en los próximos meses. Además, llevó un abrigo muy glamoroso, en el mismo color de todo lo demás, pero con botones haciendo contraste.

Mientras disfrutaba un croissant con café, el estilo de Selena también llamó la atención. Lleva su cabello con ondas y volumen, peinado de lado. Mientras que en el maquillaje destacan sus labios en vivo rojo, un acento que no puede faltar en una visita a la "Ciudad de la Luz2. Además, lució sus pestañas muy curvas.

La actriz lució joyería dorada con este look: unas arracadas triples de tamaño mediano y varios anillos en oro y diamantes, de la marca francesa Messika. Estos son los que se pueden ver mientras sostiene su café, los cuales identificó la firma en sus redes sociales.

Minifalda y top de manga larga en color negro son dos prendas básicas que te pueden ayudar a lograr un estilo de impacto como el de Selena Gomez, solo elige el calzado y los accesorios que más se adapten a la ocasión o al estilo que deseas lograr.