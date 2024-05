Selena Gomez conquista el Festival de Cannes con el estreno de Emilia Perez

Selena Gomez se robó toda la atención durante el estreno de la película Emilia Pérez, del director Jacques Audiard, cinta de la que es protagonista, junto a Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña.

La cantante y actriz estadounidense, de 31 años de edad, recibió una ovación de pie y varios aplausos debido a su trabajo en esta cinta, en donde explora una nueva faceta actoral, pues el largometraje explora la comedia a través de una trama oscura que se desarrolla con la música.

A su paso por la alfombra roja en Cannes, la protagonista de Only Murders in the Building, se lució con un elegante "outfit".

La artista lució un vestido negro con detalles en blanco en el escote, así como un collar y pendientes brillantes. El cabello lo llevaba recogido en una coleta y dos mechones sueltos al frente.

El paso de Selena Gomez por la alfombra roja llamó mucho la atención y fue sumamente aplaudida en redes sociales, y es que la exestrella de Disney Channel es una de las consentidas del público, además de una de las famosas más celebradas por su buen gusto a la hora de vestir.

Selena Gomez es una de las estrellas más importantes de Hollywood, pues no solamente tiene una carrera musical con la que ha logrado cosechar éxitos como Love You Like a Love Song, Hands To Myself y Calm Down, sino que también es una actriz talentosa que ha protagonizado cintas como A Rainy Day in New York de Woody Allen y Spring Breakers de Harmony Korine, sino que también ha sido productora de otros proyectos tal como lo hizo con la docuserie Mi vecino el cartel de Vix, así como la serie Only Murders in the Building de la que es protagonista junto a Martin Short y Steve Martin.

¿De qué trata Emilia Pérez?

Emilia Pérez es uno de los estrenos más esperados de este año, pues no solamente cuenta con un elenco de primer nivel liderado por Selena Gomez y Zoe Saldaña, sino que además es dirigida por el francés Jacques Audiard.

La cinta es descrita cmo una historia de crimen llena de música y comedia. Cuenta la historia de Rita, una abogada que por azares del destino se ve involucrada con el líder de un cartel mexicano de crimen organizado y en de manera inesperada, el criminal le pedirá ayuda a su abogada para poder desaparecer sin pista alguna y vivir su vida como la mujer que siempre soñó ser.

Este largometraje sorprende debido a la representación LGBTQ+, pues plantea la inclusión desde un punto de vista por completo nuevo.

Se espera que la película se estrene el 28 de agosto de 2024.