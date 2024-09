Selección Mexicana: Nacho Ambriz estuvo a punto de dirigir al Tri

Con la llegada de Javier Aguirre a la Selección Mexicana en conjunto con Rafa Márquez, diversos aficionados mostraron una gran incógnita sobre el posible desempeño del Tricolor, pues recordaron las anteriores etapas de Aguirre con el conjunto azteca y esperan que el "Vasco" pueda sacar a flote el barco de la Selección.

Sin embargo, ¿Qué hubiera pasado si Ignacio Ambriz hubiera dirigido a la Selección Mexicana?, una duda que no se podrá responder por el momento, sin embargo, el actual técnico de Santos Laguna confesó que estuvo a punto de dirigir al Tri hace poco más de un año.

En una entrevista con el medio Récord, Nacho Ambriz, quien actualmente dirige a los Guerreros y se encuentra en la posición 15 de la tabla general de la Liga MX, aseguró que antes de que llegara Diego Cocca a la Selección a principios de 2023, él se había lanzado como posible opción para ser el principal líder en el banquillo.

"Sentí que me pudo tocar cuando se decide que sea Cocca. Estuve en la terna de dos o tres entrenadores, tuve una plática muy larga con un consejo. Pensé, y la verdad me ilusioné, que me podía tocar", aseguró.

Tantas eran las ganas de Nacho Ambriz de llevar a la Selección por el camino correcto, que de igual manera se postuló mucho antes de la designación de Jaime Lozano como entrenador del Tricolor, incluso aunque no fuera como Director Técnico.

"En su momento me ofrecí. Dije: 'Si alguien necesita mi ayuda con mucho gusto, si no me toca estar, no pasa nada'. Yo lo voy a hacer por México, porque me interesa que ya levantemos cabeza en la parte futbolística."