Selección Mexicana: ¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez y a qué históricos está a punto de rebasar?

Uno de los nombres que está llamando la atención recientemente en los partidos de la Selección Mexicana ha sido el de Raúl Jiménez, quien convirtió uno de los tantos en el pasado encuentro entre México y Honduras.

Y no es para menos, pues el actual jugador del Fulham ha sido reconocido por los medios y usuarios de redes sociales como uno de los jugadores de la Selección que se ha mostrado de mejor forma en comparación a años anteriores, donde no veía actividad en las canchas por lesión o simplemente no daba señales de recuperar su olfato goleador.

Recientemente, el delantero nacido en Hidalgo llegó a una marca goleadora impresionante, que lo ha posicionado entre los máximos anotadores que ha tenido la Selección azteca.

Raúl Jiménez iguala récord, va por los históricos de la Selección

Gracias a su anotación en el partido contra los hondureños, el delantero mexicano subió un escalón más dentro de la lista de goleadores en la Selección, dejando al histórico Carlos Hermosillo en el camino.

Raúl Jiménez alcanzó las 35 anotaciones con el Tricolor, superando a Hermosillo, quien anotó 34 goles portando la camiseta mexicana, de esta manera, el del Fulham se encuentra empatado con Luis "Matador" Hernández en la cuarta posición del ranking.

No todo acaba ahí, pues Jiménez se encuentra asechando a Cuauhtémoc Blanco, quien logró 38 anotaciones sudando la del Tri, no obstante, en caso de que vuelva a la senda del gol, iría por Jared Borgetti, quien es el segundo máximo anotador en la historia de la Selección, con 46 goles.

Pero si se produce una versión explosiva y goleadora del 9 de México, podría igualar o superar la marca del "Chicharito" Hernández, quien con 52 goles es el máximo goleador de la Selección.

El primer tanto oficial del delantero con la camiseta verde sucedió el 11 de julio de 2013 contra Canadá, sin embargo, para descubrir qué pasará con su racha goleadora, los fanáticos tendrán que esperar hasta marzo de 2025, donde enfrentarán al rival antes mencionado.