Selección Mexicana: ¿Cuáles han sido los técnicos con peor efectividad en el Tri?

Javier Aguirre es el actual líder de la Selección Mexicana en lo que es su tercer etapa con el Tri, a través de los años han habido técnicos que se han consagrado con un buen paso en el equipo mexicano, a la vez que todos comparten un mismo dato, nadie ha logrado llegar y ganar un "quinto partido" en un Mundial.

Si bien, los técnicos que han estado en México no han logrado romper esa "maldición" con llegar y ganar el quinto partido de un Mundial, la realidad es que la Selección Mexicana ha tenido entrenadores que han dejado buenos resultados, ejemplos como Manuel Lapuente y Ricardo La Volpe son los más sonados.

Sin embargo, así como han habido buenos resultados, también existe su contraparte, de esta manera quedan los ex entrenadores de la Selección Mexicana con peor efectividad en su estancia.

¿Cuáles han sido los técnicos de México con peor efectividad?

Enrique Meza (2000-2001)

El "Ojitos" Meza es considerado como uno de los mejores técnicos que alguna vez han pisado la Liga MX, sin embargo, con la Selección Mexicana no fue así, el técnico hizo su llegada a finales del 2000 para llevar por la senda de la victoria a los aztecas, situación que no logró al conseguir una marca de cuatro victorias, tres empates y once derrotas en 18 partidos con una efectividad del 26%, por lo que fue cesado en 2001 y reemplazado por Javier Aguirre.

Diego Cocca (2023)

Cocca, quien se encuentra retirado desde el año pasado, tuvo un paso muy efímero por la Selección Mexicana, el argentino dirigió únicamente siete partidos en su estancia con los aztecas, logrando ganar tres partidos, empatar tres y perder solamente en una ocasión, generando una efectividad del 42% hasta su cese.

Sven-Goran Eriksson (2008-2009)

El ex técnico sueco que falleció recientemente hizo su llegada en el 2008 tras la salida de Hugo Sánchez como entrenador, no obstante, la situación con Eriksson fue igual que con Sánchez, pues no logró sacar a flote el barco de la Selección y logró una marca de seis victorias, un empate y seis derrotas en 13 partidos con una efectividad del 46%.