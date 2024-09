Seguridad no se politiza, dice Manolo

Como una decisión que no se condujo como se pensó, fue como consideró Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila, la decisión tomada por la administración municipal de Torreón con relación al Grupo de Reacción de Torreón (GRT), de que operará únicamente con agentes pertenecientes al municipio. "Fue una decisión que no se condujo como se pensó, pero nosotros no pudimos dejar en la incertidumbre nada como Estado, porque esas son las ventanas que aprovecha la delincuencia organizada para hacer lo que a veces quiere hacer", fue lo que refirió el representante del Poder Ejecutivo Estatal.

Detalló que, ante una señal confusa se tomaron cartas en el asunto y jalaron al Grupo de Reacción Torreón, lo integraron a la Policía Estatal y los Grupos de Reacción pertenecientes al Estado; señalando que van un poco más de 100 elementos integrados, por lo que se enviaron armas, chalecos, camionetas, tácticas, camionetas blindadas,

Aseguró que eso ayudó a que no existiera un solo día de ventana abierta para la delincuencia organizada.

"Voy a escuchar a quienes estuvieron en este asunto para llegar a una conclusión y mañana (hoy) en la reunión estatal de seguridad que la vamos a hacer en Torreón, donde van las fuerzas federales, las fuerzas armadas, todas las instituciones de seguridad del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal.

Durante esta reunión dejará muy clara la postura, respecto a que en Coahuila la seguridad es lo más importante, que no hay espacio para politización, temas de partido o temas personales. Si no que es un bien común, es un bien preciado por todas y todos los coahuilenses y tienen que actuar con mucha seriedad, mucha templanza y mucho profesionalismo.

"Ha habido muchos dimes y diretes, entonces ahorita voy un rato más a sentarlos, a calmar las agüitas y a ver qué pasó y a darle rumbo. Tenemos que seguir trabajando coordinados, todos en sintonía, hay algunas cuestiones internas por aquel rumbo, hay que limarlas, hay que fungir de mediadores y eso es lo que nos toca a quienes gobernamos", respondió Jiménez Salinas, al preguntarle son presiones del sector empresarial y político.